- C3
- J6
Revivez Lyon - Go Ahead Eagles (2-1)
FIN DE CHANTIER. Service minimun pour l'OL contre Go Ahead Eagles : une victoire 2-1, 15 points et une place de leader en Ligue Europa. Tout bénéf. Dédicace aussi à Strasbourg, vainqueur sur la pelouse d'Aberdeen et là aussi leader de la poule unique de Ligue Conférence. On ne peut même pas compter sur le PSG, l'OM ou Monaco pour faire pareil en Ligue des champions... La Ligue 1 dominera le monde un peu plus tard, pas grave.
Allez, merci d'avoir passé cette soirée sur sofoot.com, désolé pour les petits bugs dans les commentaires et aimez vous les uns et les autres. Bonne soirée, bisous !
Au tour de Karabec de gâcher le 3-1. C'était quand même brouillon cet OL dans les 30 derniers mètres.
🟨 Carton jaune pour Melle Meulensteen.
🔀 Autre changement pour l'OL : Adam Karabec remplace Afonso Moreira. En vrai, ça doit rendre fou de rentrer pour jouer deux minutes.
🔀 Alejandro Gomes Rodriguez vient soulager Corentin Tolisso.
Coco Tolisso qui fait le coup du bobo pour gratter des minutes. L'école Nemanja Matić.
Les croqueurs, ces Gones ! Gros contre pour l'OL avec Tolisso qui prend le temps pour servir Niakhaté, sauf que sa frappe est repoussée devant la ligne par un défenseur de Go Ahead. On reste à 2-1.
Ce n'est pas son meilleur match, mais rappelons que c'est un miracle que Tolisso soit à l'OL. Profitez.
Oh Tolisso qui vient faire trembler la barre. 2-0 pour l'OL dans le match des montants.
Morton qui oblige De Busser à se détendre. On prend.
Vous allez faire quoi de mieux que ce match pour finir cette soirée ?
🟨 Carton jaune pour Finn Stokkers
🔀 Changement pour Olympique Lyonnais. Abner remplace Martín Satriano. Pas le coaching le plus excitant, mais on fait ce qu'on peut.
Strasbourg a raté un péno, mais mène toujours.
Le but n'a pas découragé Descamps de faire sa relance plein axe pour Tolisso. Heureusement, ça ne foire pas à chaque fois.
Sulc qui veut lui aussi chercher le penalty, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour voir des buts.
#FreeGleizes
🔀 Changement pour Go Ahead Eagles. Finn Stokkers remplace Giovanni van Zwam. Un offensif pour un défenseur central, ça joue le 2-2 chez Go Ahead !
Et beh, il est long ce live. On ne m'y reprendra plus !
🔀 Premier changement pour l'OL : Khalis Merah remplace Mathys de Carvalho.
Les Néerlandais viennent chercher les Lyonnais de plus en plus haut. Et encore un tir contré à l'instant.
Go Ahead a quelques situations quand même depuis dix minutes. Heureusement que Niakhaté veille sur les ballons piégeux.
Je n'arrive pas à avoir peur pour les Gones.
Rah Maitland-Niles qui ne cadre pas après avoir tout réussi.
Pendant ce temps-là, Strasbourg est toujours devant en Écosse.
🔀 Changement pour Go Ahead Eagles. Calvin Twigt remplace Evert Linthorst
Pas de panique pour Descamps sur la praline de Breum. Zen.
Les changements arrivent à Lyon. Et ils vont faire du bien.
Moreira qui a mangé plus de deux fois plus de sprints que n'importe quel autre joueur sur le terrain. Venez le chercher.
Les dix premières minutes me manquent.
🔀 Changement pour Go Ahead Eagles. Jakob Breum remplace Aske Adelgaard
🔀 Changement pour Go Ahead Eagles. Victor Edvardsen remplace Kenzo Goudmijn
Tolisso veut marquer, ça se voit.
Il y a quelques combinaisons sympa côté OL, mais Sulc et Maitland-Niles ont manqué de précision pour offrir une meilleure conclusion.
Moreira à côté. Il en faudra plus pour se mettre au niveau de Daniel.
De Busser sort avec les deux gants pour boxer le ballon au-dessus de Satriano. L'attaquant lyonnais se retrouve sonné, mais ça va.
Un coup franc et un coup de tête à côté pour Kramer. Les Néerlandais vont miser sur les coups de pied arrêtés pour recoller, alors méfiance.
Est-ce que le 3-1 ouvrirait le match ou y mettrait définitivement fin ? Sacrée question philosophique.
Et c'est repartiiiiiiii !
Expliquez moi où le live merde : les commentaires ? mes commentaires ? les votres ? trop lent ?
C'est la pause ! 2-1 pour l'OL contre Go Ahead Eagles après un début en fanfare et trois buts dans les dix premières minutes. Depuis, ça gère et ça suffit pour voir Lyon toujours leader de la Ligue Europa. Chez la petite sœur, Strasbourg mène 1-0 à Aberdeen. Je file me ressourcer et je reviens pour cette petite soirée privée.
Moreira, c'est pas mal pour un pari. Le genre de recrutement qui peut faire plaisir quand on est dans la mouise financièrement.
Point Racing : Strasbourg a marqué à Aberdeen et c'est signé Godo. Et les voilà provisoirement leaders de la Ligue Conférence. La Ligue 1 va encore dominer l'Europe, bordel.
On commence tout doucement à ronfler.
Pour ceux qui veulent s'énerver devant des mecs blindés, il y a toujours L'Agence sur TMC.
Le maillot de Go Ahead Eagles est du genre à faire kiffer les collègues de Dégaine. On les connaît.
On me glisse dans l'oreillette que Strasbourg galère fort en Écosse.
🟨 Beau coup de coude de Clinton Mata qui prend son jaune.
J'annonce le but de Merah ce soir. Il en aurait bien besoin.
Donnez votre menu du soir les rares courageux et fidèles présents ce soir.
On est en gestion côté lyonnais, on sait que le but va finir par arriver.
James qui tente d'aller chercher le pénaltoche au contact avec Maitland-Niles. Mal joué, petit.
Deux balles de 3-1 pour l'OL ! Moreira tombe sur De Busser, Satriano touche le poteau. Boum, boum.
Le rythme s'est un peu calmé, ça fait tourner et ça s'observe. Il va y avoir des coups à jouer dans cette défense de l'En Avant.
J'allais dire que c'était quand même assez peinard cette formule pour les clubs qui avaient le niveau, puis j'ai pensé à Nice. Force.
Des news de Strasbourg pour les copains alsaciens : figurez-vous que la VAR a sauvé le Racing du 1-0 à Aberdeen. Ne déconnez pas les représentants de la Ligain.
Grosse occase pour l'OL ! On prend les mêmes et on recommence : Maitland-Niles et Sulc pour faire trembler De Busser. Je sens qu'on n'a pas fini de voir des buts ce soir.
Je n'avais pas prévu un match avec des buts de partout. Du calme, laissez moi le temps d'aller à la cuisine quand même.
Allez hop, l'OL est de nouveau leader.
⚽ BUUUUUUUUUUUUUUT POUR L'OL ! PAVEL SULC !
Sur le corner suivant, Maitland-Niles envoie une lourde et De Busser fait une Courtois en repoussant le ballon sur ce renard de Sulc, qui finit avec un petit coup de main du gardien, encore. 2-1 pour Lyon !
La petite tête montante vicieuse de Tolisso qui ne piège pas De Busser. Triplé ou pas pour Coco ce soir ?
@Charles K'est bourré
Zambo Anguissa, sors de ce corps !
On a tous pensé à la même chose.
Allez hop, l'OL n'est plus leader.
⚽ OUH L'ÉGALISATION DANS LA FOULÉE... MILAN SMIT !
Descamps se la joue trop serein avec une relance plein axe pour Tolisso, qui rate son contrôle et permet à Meulensteen de gratter un ballon pour offrir un but à Smit. 1-1 !
Allez hop, l'OL est de retour à la place de leader.
⚽ BUUUUUUUUUUUUUUT ! AFONSO MOREIRA !
Petit ballon de Merah pour Morton qui se faufile dans la surface et sert tranquillement en retrait Moreira, qui peut finir de près et lancer la soirée lyonnaise. 1-0 !
Les supporters lyonnais avaient la flemme de se rendre au Groupama ce soir. Ça fait bien vide, vu de la téloche.
@TsouinTsouin
Un petit lien en anglais? :)
Yes, a little link on dit !
C'est partiiiiiiiiiiii !
Une victoire suffit pour voir l'OL rester leader de ce gros classement de Ligue Europa. Facile.
En Avant de Guingamp > Go Ahead Eagles
À quelle heure je supprime ce live si aucun commentaire ? Dites moi la team !
Dites moi que vous êtes contents d'avoir un live et faites moi vivre ces commentaires. Je le fais pour vous et seulement pour vous, je suis sympa quand même.
Salut les olibrius ! Tout le monde va bien ? Tout le monde est à la maison ? Tout le monde a pris l'apéro devant les malheurs de Nice ? C'est bon, on peut se préparer pour cet OL-Go Ahead Eagles.
🟨 Carton jaune pour Melle Meulensteen.
🔀 Autre changement pour l'OL : Adam Karabec remplace Afonso Moreira. En vrai, ça doit rendre fou de rentrer pour jouer deux minutes.
🔀 Alejandro Gomes Rodriguez vient soulager Corentin Tolisso.
🟨 Carton jaune pour Finn Stokkers
🔀 Changement pour Olympique Lyonnais. Abner remplace Martín Satriano. Pas le coaching le plus excitant, mais on fait ce qu'on peut.
🔀 Changement pour Go Ahead Eagles. Finn Stokkers remplace Giovanni van Zwam. Un offensif pour un défenseur central, ça joue le 2-2 chez Go Ahead !
🔀 Premier changement pour l'OL : Khalis Merah remplace Mathys de Carvalho.
🔀 Changement pour Go Ahead Eagles. Calvin Twigt remplace Evert Linthorst
🔀 Changement pour Go Ahead Eagles. Jakob Breum remplace Aske Adelgaard
🔀 Changement pour Go Ahead Eagles. Victor Edvardsen remplace Kenzo Goudmijn
🟨 Beau coup de coude de Clinton Mata qui prend son jaune.
⚽ BUUUUUUUUUUUUUUT POUR L'OL ! PAVEL SULC !
Sur le corner suivant, Maitland-Niles envoie une lourde et De Busser fait une Courtois en repoussant le ballon sur ce renard de Sulc, qui finit avec un petit coup de main du gardien, encore. 2-1 pour Lyon !
⚽ OUH L'ÉGALISATION DANS LA FOULÉE... MILAN SMIT !
Descamps se la joue trop serein avec une relance plein axe pour Tolisso, qui rate son contrôle et permet à Meulensteen de gratter un ballon pour offrir un but à Smit. 1-1 !
⚽ BUUUUUUUUUUUUUUT ! AFONSO MOREIRA !
Petit ballon de Merah pour Morton qui se faufile dans la surface et sert tranquillement en retrait Moreira, qui peut finir de près et lancer la soirée lyonnaise. 1-0 !
Olympique Lyonnais
Go Ahead Eagles
Par Clément Gavard