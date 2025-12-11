Revivez Lyon - Go Ahead Eagles (2-1)

FIN DE CHANTIER. Service minimun pour l'OL contre Go Ahead Eagles : une victoire 2-1, 15 points et une place de leader en Ligue Europa. Tout bénéf. Dédicace aussi à Strasbourg, vainqueur sur la pelouse d'Aberdeen et là aussi leader de la poule unique de Ligue Conférence. On ne peut même pas compter sur le PSG, l'OM ou Monaco pour faire pareil en Ligue des champions... La Ligue 1 dominera le monde un peu plus tard, pas grave.

Allez, merci d'avoir passé cette soirée sur sofoot.com, désolé pour les petits bugs dans les commentaires et aimez vous les uns et les autres. Bonne soirée, bisous !