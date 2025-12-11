Une boulette catapulte Strasbourg sur le trône

Aberdeen 0-1 Strasbourg

But : Godo (35e)

Leader !

Ce jeudi soir, Strasbourg s’est contenté d’une petite victoire à l’occasion de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue Conférence pour s’offrir la première place du classement. À Aberdeen, Martial Godo a profité d’une mésentente défensive adverse et d’une boulette signée Nicky Delvin pour inscrire la seule réalisation de la partie.

Penders et Godo décisifs

Suffisant pour assurer un succès important malgré plusieurs occasions en faveur des locaux, les Alsaciens pouvant compter sur Mike Penders pour s’interposer quand il le fallait. Godo, lui, aurait pu planter un doublé si Dimitar Mitov s’était montré un peu moins inspiré en deuxième période, tandis qu’Ismaël Doukouré s’est permis de rater un penalty (obtenu par… Godo, et concédé par Delvin !).

Encore une belle soirée continentale.

Le joli but de Strasbourg signé Martial Godo pour ouvrir le score face à Aberdeen ! 🤩#ABERCS | #UECL pic.twitter.com/qlnDz112s1 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 11, 2025

