Emegha : vous n’aurez pas sa liberté de danser

Après plusieurs semaines de tension entre ses supporters et Emmanuel Emegha, puis après quelques sorties de route médiatique du joueur, Strasbourg a décidé de suspendre son capitaine pour un match. Une annonce qui permet de remettre l’institution au centre du village. Malgré tout, le Néerlandais manquera à la Ligue 1 la saison prochaine.

Samedi, Strasbourg devra faire sans Emmanuel Emegha pour tenter de briser sa mauvaise série en Ligue 1 et retrouver le chemin de la victoire. Cadre de l’effectif s’il en est, l’avant-centre aurait pu aider les siens comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises cette saison, en témoignent ses sept buts et deux passes décisives toutes compétitions confondues, malgré la nouvelle concurrence de Joaquín Panichelli. L’ombre au tableau a toutefois doublé de volume dans la matinée de mercredi, car s’il rate déjà son dixième match depuis août, ce n’est, cette fois, pas à cause d’une blessure.

Avant de partir en pause déj, le club a publié un communiqué lapidaire. Six phrases, une en gras : « Le Racing Club de Strasbourg Alsace a décidé de suspendre Emmanuel Emegha pour sa prochaine rencontre de Ligue 1, ce samedi 6 décembre à Toulouse. » Si le RCSA assure que son capitaine « reste un membre important de notre équipe, qui a toujours tout donné pour le club sur le terrain », il regrette le « non-respect récent par le joueur des valeurs, des attentes et des règles du club ». Quésaco ?

𝘾𝙤𝙢𝙢𝙪𝙣𝙞𝙦𝙪𝙚́ 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙡 Le Racing Club de Strasbourg Alsace a décidé de suspendre Emmanuel Emegha pour sa prochaine rencontre de Ligue 1, ce samedi 6 décembre à Toulouse. Le communiqué 👇 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) December 3, 2025

Plusieurs déclarations maladroites

D’après les Dernières Nouvelles d’Alsace, les récentes sorties polémiques de l’attaquant néerlandais – devenu international en novembre – ne sont pas passées. Le président Marc Keller et le directeur sportif David Weir le lui ont fait savoir en début de semaine. Tout a commencé le 9 novembre dernier. Après avoir claqué un doublé contre Lille pour fêter son retour, le buteur ramène son mètre 95 en zone mixte et se présente face aux journalistes avec un sourire en coin qui annonce la couleur. Interrogé sur l’incapacité strasbourgeoise à battre les cadors du championnat, il répond modestement : « Contre Monaco (3-2), j’étais pas là, contre le PSG (3-3), j’étais pas là. Et Lille (2-0)… that’s it . » Dans la foulée, il avoue dans les colonnes de l’Algemeen Dagblad qu’il ne savait pas où placer Strasbourg sur une carte avant d’y mettre les pieds et qu’il croyait même que c’était une ville allemande.

Pas de quoi redorer son image auprès des supporters alsaciens. Les tensions entre le principal groupe ultra local, les Ultra Boys 90, et son attaquant vedette sont un peu plus anciennes puisqu’il faut remonter à septembre pour trouver trace des premiers sifflets à son encontre, face au Havre, à la Meinau, quelques jours après la signature du principal concerné à Chelsea. S’il ne rejoindra Londres que l’été prochain, cette dernière saison dans l’Hexagone est marquée par cette défiance.

C’est toute l’année la saison du melon

Mais ça tombe bien, Emmanuel Emegha adore ça. Grande gueule et melon tout aussi imposant, il semble se nourrir de l’adversité et des défis. Le propre des grands joueurs ? Peut-être. En tout cas, lui est persuadé de faire partie de cette caste. « S’il nous avait annoncé qu’il allait marquer ce soir ? C’est possible, mais vous savez, “Emma” dit beaucoup de choses », s’était amusé Diego Moreira après le match contre Lille. Même avec le brassard de capitaine, le Néerlandais n’hésite pas à défier du regard son kop et à brandir son maillot floqué « EmeGOAT » (pour Greatest of All Time, meilleur de tous les temps en VF).

Que Strasbourg soit en France ou en Allemagne, la casquette de trois quarts, c’est à la mode nulle part.

Quelques heures après la sanction, l’attaquant a publié un communiqué pour arrondir les angles, soulignant son « amour » pour le RCSA. Même s’il assure avoir appris des conseils de Marc Keller, Emmanuel Emegha ne doit pas tout changer pour autant. Il aime le spectacle et offre à la Ligue 1 de belles histoires à raconter, alors qu’il continue à être authentique, quitte à parfois mettre les pieds dans le plat. Ceux-ci répondront sans doute rapidement avec une reprise au fond des filets. Le genre de joueur capable de célébrer égoïstement malgré une défaite, de demander à ses supporters de se taire ou de se tourner vers la tribune présidentielle pour marquer son retour de suspension. Chiche, contre Aberdeen, le 11 décembre ?

Emmanuel Emegha répond à la sanction de Strasbourg