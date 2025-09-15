S’abonner au mag
Le coup de gueule de Liam Rosenior contre une partie du public strasbourgeois

Une victoire à l’arrache et un coup de gueule.

Liam Rosenior aurait pu se contenter de savourer le succès de son Racing Club de Strasbourg contre Le Havre (1-0), ce dimanche, mais le coach anglais en avait gros sur la patate. La raison ? La colère d’une partie du public de la Meinau, notamment chez les ultras, contre Emanuel Emegha qui a officiellement signé avec Chelsea la semaine dernière en vue de l’été 2026.

L’attaquant a été chahuté par certains fans au moment de recevoir le trophée de joueur du mois d’août, comme le rapporte L’Équipe, et l’équipe strasbourgeoise a très brièvement salué le kop après la victoire pendant que Rosenior implorait les fans alsaciens de soutenir ses protégés.

« Je suis dévasté »

Après la rencontre, le technicien a vidé son sac au micro de Ligue 1 + : « Emanuel Emegha mérite de jouer dans un grand club. Si ça n’avait pas été Chelsea, ça aurait été un autre grand club. C’est un très bon jeune attaquant. Je suis dévasté. J’ai l’impression qu’on repart à zéro. La saison dernière, cette équipe a tout donné pour ses fans. Nous sommes déçus de leur réaction. Ce n’est pas tous les supporters. C’est une minorité. Ils ne respectent pas mes joueurs comme ils le devraient. »

Très touché, Rosenior a poursuivi sur le même ton : « Il porte leur maillot avec fierté, intégrité. Je n’ai pas quitté l’Angleterre pour venir ici et ne pas tout donner pour le club. Je comprends l’avis de ces supporters sur la multipropriété. Mais jusqu’à présent, la direction a investi dans le club de manière spectaculaire. On va en Coupe d’Europe pour la première fois depuis longtemps, donc respectez ce qu’on fait, les gens qui ont investi dans ce club et qui aiment ce club. »

La multipropriété, ça reste nul. 

Le Paris FC enchaîne, Strasbourg assure et Metz déçoit

