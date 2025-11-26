Rebondissement dans le procès du chauffeur qui avait renversé des supporters à Liverpool

Suite et fin du procès.

Jugé depuis mardi pour avoir foncé dans la foule lors de la parade célébrant le titre de champion d’Angleterre de Liverpool en mai dernier, l’automobiliste britannique de 54 ans a finalement plaidé coupable ce mercredi, mettant un terme anticipé à un procès qui devait durer près d’un mois.

En larmes, Paul Doyle a admis avoir volontairement percuté les supporters massés dans les rues de la ville, reconnaissant chacun des 31 chefs d’inculpation retenus contre lui. Il devra à nouveau comparaître devant la justice le 15 décembre pour connaître sa peine.

134 personnes blessées

L’homme est un ancien militaire de la Royal Navy, employé dans la cybersécurité avant son arrestation. Il était poursuivi pour avoir heurté une foule de 134 personnes, dont huit mineures.

Selon l’accusation, Doyle apparaît sur les images « de plus en plus agité à cause de la foule » avant de décider de s’y engouffrer délibérément « plutôt que d’attendre qu’elle passe », « se frayant un chemin de force ». Une attaque « frappée au cœur même d’une ville unie dans la joie, semant la peur dans son sillage », selon la procureure Sarah Hammond.

Le 26 mai dernier, des centaines de milliers de fans accompagnaient le bus à impériale de Salah, Van Dijk et consorts dans un centre-ville intégralement fermé à la circulation. Jour de liesse au lendemain du nul contre Crystal Palace (1-1) et du titre de Liverpool.

