Arsenal et Liverpool dos à dos au bout de l'ennui

D’entrée de jeu, les Gunners montrent leur intention en confisquant le ballon aux Reds mais peinent à percer le verrou adverse, notamment à cause d’une défense adverse bien regroupée. Perturbés, les Londoniens sont tout près de voir Liverpool faire trembler les filets : au terme d’une improbable mésentente entre William Saliba et son gardien David Raya, Conor Bradley tente un lob mais trouve la transversale (27ᵉ). Après cette frayeur, les hommes de Mikel Arteta pensent s’en remettre à Declan Rice pour débloquer la situation mais la reprise acrobatique de l’international anglais est repoussée par Alisson (44ᵉ). Malgré un Bukayo Saka très actif sur son côté droit, Arsenal n’arrive pas à forcer le verrou et va progressivement perdre des plumes.

Des Reds séduisants mais inoffensifs

Appliqué, Liverpool prend de l’épaisseur dans cette rencontre et récupère la possession du ballon aux Gunners, incapables de se montrer dangereux depuis la reprise du second acte. Malgré ses nombreux absents (Ekitike, Isak ou encore Salah), l’équipe d’Arne Slot se montre séduisante mais peine également à avoir des occasions franches. Conscient que la partie est en train de lui échapper, Arteta injecte du sang neuf avec les entrées de Noni Madueke et d’Eberechi Eze à un quart d’heure de la fin de la rencontre. C’est pourtant un coup franc de Dominik Szoboszlai qui va faire frissonner l’Emirates Stadium en ne passant qu’à quelques centimètres des cages de Raya (82ᵉ). Le premier tir d’Arsenal en seconde période est signé Gabriel à la 90ᵉ minute mais le coup de casque du Brésilien est stoppé sans difficulté. Dans la foulée, Gabriel Martinelli tente sa chance mais Alisson est vigilant (90ᵉ+1). Avec ce nul sans saveur, Arsenal compte six longueurs d’avance sur son dauphin Manchester City et le troisième Aston Villa. Au moins, le suspense reste entier.