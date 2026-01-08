Ekitiké forfait pour le choc face à Arsenal

Une arme en moins pour les Reds.

Pour le choc face à Arsenal en clôture de la 21e journée de Premier League ce jeudi soir, Liverpool sera privé de son attaquant le plus prolifique cette saison : Hugo Ekitiké. L’international français, auteur de 11 buts cette saison (TCC), ne s’est toujours pas remis de sa blessure aux ischio-jambiers. Son absence fait d’autant plus mal qu’Arne Slot est déjà privé d’Alexander Isak (blessé) et de Mohamed Salah (CAN).

Team news is in for tonight's clash against Arsenal 💪 #ARSLIV — Liverpool FC (@LFC) January 8, 2026

Une équipe type pour les Gunners

Contrairement à son adversaire du soir, Arsenal pourra compter sur son onze type. Le Français William Saliba est d’ailleurs aligné en défense centrale aux côtés de l’excellent Gabriel. Les hommes de Mikael Arteta pourraient compter huit points d’avance sur Manchester City et son dauphin Aston Villa en cas de succès ce soir.

Tout repose sur les épaules de Cody Gakpo.

