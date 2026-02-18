S’abonner au mag
Un des objectifs de Habib Beye à l’OM ? « Tenter de remporter la Coupe de France »

Place au foot, désormais. Après avoir dit au revoir à Roberto De Zerbi, au revoir puis rebonjour à Medhi Benatia, l’OM a trouvé son nouvel entraîneur. Il s’appelle Habib Beye. L’ancien entraîneur du Red Star et du Stade rennais pose ses valises dans la cité phocéenne jusqu’en 2027. Medhi Benatia a commenté cette arrivée en ces termes : « Le choix de Habib Beye comme nouvel entraîneur de l’OM s’inscrit pleinement dans notre volonté de recruter un technicien doté du leadership nécessaire pour prendre en main un groupe qui doit, bien évidemment, être remobilisé après une période sportive compliquée, a décrit le directeur du foot olympien. Dès nos premiers échanges, il m’a semblé extrêmement engagé et totalement tourné vers la suite, avec des objectifs clairs pour tous : retrouver rapidement le chemin de la victoire, viser une place sur le podium de la Ligue 1 et tenter de remporter la Coupe de France afin d’offrir au peuple marseillais un trophée. »  

Pour Frank McCourt, une nomination qui « recentre sur les défis » qui restent à l’OM

Son propriétaire Frank McCourt a également réagi par ces mots : « La nomination de Habib Beye, entraîneur de haut niveau qui entretient également un lien historique avec l’OM, nous recentre sur les défis qu’il nous reste à relever d’ici à la fin de la saison. » Le premier défi de l’OM version Habib Beye s’appelle Francis-Le Blé. Marseille y affronte Brest ce vendredi.

Et comme Francis le dit : « C’est écrit. » Reste à savoir quoi.

