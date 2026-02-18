S’abonner au mag
Affaire Prestianni-Vinícius : Gianni Infantino s’exprime à son tour

SW
Gianni Infantino s’est à son tour exprimé à propos de l’affaire Prestianni-Vinícius. Le président de la FIFA a posté un message en story Instagram prenant position en faveur de l’attaquant brésilien.

« Je suis choqué et attristé par l’incident à caractère raciste présumé dont a été victime Vinícius Júnior lors du match de Ligue des champions de l’UEFA entre le SL Benfica et le Real Madrid CF, partage-t-il. Le racisme n’a absolument pas sa place dans notre sport ni dans notre société. »

Infantino félicite l’arbitrage de M. Letexier

Face à cette affaire, l’Helvético-italo-libanais a loué la réaction de François Letexier, qui a interrompu le jeu sans hésiter après l’avertissement de Vinícius.

« Il est impératif que toutes les parties prenantes agissent et que les responsables rendent des comptes. Je félicite l’arbitre François Letexier d’avoir activé le protocole antiracisme en utilisant le geste du bras pour interrompre le jeu et gérer la situation. La FIFA et le football témoignent de leur pleine solidarité envers les victimes de racisme et de toute forme de discrimination. Je le répète sans cesse : non au racisme ! Non à toute forme de discrimination ! »

À quand un François Letexier à la Maison-Blanche ?

Faut-il sanctionner les joueurs qui couvrent leur bouche ?

SW

