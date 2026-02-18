Affaire Prestianni-Vinícius : Jamie Carragher se paye José Mourinho

En voilà, un connaisseur du Special One. Comme l’indique Sky Sports, Jamie Carragher a réagi aux propos de José Mourinho concernant l’affaire Prestianni-Vinícius au micro de CBS Sports ce mercredi. La légende de Liverpool n’a pas mâché ses mots, remettant également sur la table son passé de joueur.

Dépeignant Mourinho comme « un homme qui célèbre et provoque ses adversaires probablement plus que n’importe quel autre entraîneur avant lui », l’ex-international anglais fustige le coach des Lisboètes pour son attitude. Et pour cause ? L’ancien tacticien de l’AS Roma a avoué ne pas avoir aimé la célébration de l’attaquant brésilien, unique buteur du barrage aller qui a vu le Real Madrid repartir de Lisbonne avec un avantage ce mardi soir (0-1). Il a même préféré douter des accusations du Merengue, sous-entendant un soutien tourné vers Gianluca Prestianni.

Mourinho, ou l’hypocrite de la soirée

Mourinho était tellement vert face à la célébration de Vinícius qu’il a demandé une sanction pour ce chambrage. Une requête dépréciée par l’arbitre, qui a expulsé le technicien lisboète. Jamie Carragher dénonce l’aplomb du Special One.

« C’est un peu hypocrite de la part de Mourinho, commente-t-il pour CBS Sports. On se souvient de lui courant le long de la touche à Old Trafford ou demandant aux supporters de Liverpool de se taire en finale de Coupe. C’est un peu fort de sa part de critiquer Vinícius Junior pour sa célébration. C’est un but important dans un grand match de Ligue des champions, il a tout à fait le droit de célébrer comme il l’entend. »

Quel culot, ce José.

