S’abonner au mag
  • France

Des ultras du PSG auraient interpellé une députée RN à Toulon

AR
Des ultras du PSG auraient interpellé une députée RN à Toulon
Partager
64

Laure Lavalette, députée du Rassemblement national, ne pensait pas tomber sur des supporters du PSG en milieu de semaine à Toulon. C’est pourtant ce qui s’est passé ce mardi, selon les récits de la presse locale et de la candidate aux municipales de la ville.

À quelques heures du barrage aller de la Ligue des champions à Monaco, celle-ci s’est plainte d’avoir été prise à partie par une centaine d’ultras parisiens pendant qu’elle déjeunait avec sa fille aux halles de Toulon.

« La plupart des supporters étaient très calmes. Mais à quelques mètres de Laure Lavalette, deux d’entre eux ont commencé à l’insulter, à la traiter de pute, raconte un commerçant à Nice-Matin. L’un a dit “Il est où Quentin, Lavalette ?” » Une référence à l’actualité et à Quentin Deranque, militant d’extrême droite décédé lors des affrontements en marge de la conférence de l’eurodéputée Rima Hassan (La France insoumise), jeudi 12 février à Sciences Po Lyon.

« J’ai senti une hostilité. La tension a monté, ils m’ont invectivée, encerclée. Ça faisait un peu souricière. On est à trois semaines du scrutin et on sent que ça se tend… », a réagi auprès du quotidien Laure Lavalette, qui n’a pas déposé plainte.

Voici pourquoi le PSG ne peut pas se passer de Désiré Doué

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.