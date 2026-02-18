Des ultras du PSG auraient interpellé une députée RN à Toulon

Laure Lavalette, députée du Rassemblement national, ne pensait pas tomber sur des supporters du PSG en milieu de semaine à Toulon. C’est pourtant ce qui s’est passé ce mardi, selon les récits de la presse locale et de la candidate aux municipales de la ville.

À quelques heures du barrage aller de la Ligue des champions à Monaco, celle-ci s’est plainte d’avoir été prise à partie par une centaine d’ultras parisiens pendant qu’elle déjeunait avec sa fille aux halles de Toulon.

« La plupart des supporters étaient très calmes. Mais à quelques mètres de Laure Lavalette, deux d’entre eux ont commencé à l’insulter, à la traiter de pute, raconte un commerçant à Nice-Matin. L’un a dit “Il est où Quentin, Lavalette ?” » Une référence à l’actualité et à Quentin Deranque, militant d’extrême droite décédé lors des affrontements en marge de la conférence de l’eurodéputée Rima Hassan (La France insoumise), jeudi 12 février à Sciences Po Lyon.

« J’ai senti une hostilité. La tension a monté, ils m’ont invectivée, encerclée. Ça faisait un peu souricière. On est à trois semaines du scrutin et on sent que ça se tend… », a réagi auprès du quotidien Laure Lavalette, qui n’a pas déposé plainte.

