Luis Enrique : « Ça a été très compliqué »

Luis Enrique : « Ça a été très compliqué »
Paris a eu chaud et Luis Enrique le sait. Passé proche de la correctionnelle en Principauté après un début de match catastrophique, le PSG s’est finalement imposé face à Monaco et peut entrevoir le match retour au Parc des Princes dans une position plus confortable. Après la rencontre, l’entraîneur espagnol des champions d’Europe n’a d’ailleurs pas caché que son équipe avait souffert, soulignant toutefois la force mentale de son groupe.

« Ça a été un match particulier, parce que la première action, ça a fini en but, et je pense que la deuxième fois qu’ils ont surmonté notre pression, ils ont mis le deuxième, a-t-il commencé au micro de Canal+. Dans ce moment, ça a été très compliqué et c’est facile de perdre la confiance individuellement et collectivement parce que c’est incroyable. »

Lucide, il s’est ensuite attardé sur la force de caractère de son groupe, qu’il a trouvé « sensationnel » : « Je pense qu’on a surmonté ce moment, on s’est créé des chances, on a raté un penalty aussi. L’équipe, je pense, a été sensationnelle, pas dans le football, mais dans la mentalité. Ça a été très compliqué. […] On a montré que nous pouvons surmonter n’importe quelle situation. »

Doué ? « C’est un joueur incroyable, c’est un joueur différent »

S’il n’a, comme d’habitude, pas manqué de glisser quelques gentils mots pour ses supporters, leur dédiant la victoire, il a évidemment été invité à s’exprimer sur Désiré Doué, sous le feu des critiques depuis plusieurs jours et qui a parfaitement répondu face à l’ASM.

« Désiré Doué, tout le monde l’a tué la dernière semaine, a-t-il introduit. C’est un joueur incroyable, c’est un joueur différent. On a beaucoup de joueurs de ce niveau, très jeunes, mais avec beaucoup d’ambition et je suis très content pour lui parce qu’il mérite cette performance et il a été très important. »

