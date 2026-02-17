S’abonner au mag
Les notes de Monaco-PSG

Par Jérémie Baron
Les notes de Monaco-PSG

Malgré un Folarin Balogun qui a survolé le début du match, Monaco a subi la loi de Désiré Doué, sorti du banc pour fermer des bouches. Les Monégasques pourront en vouloir à Aleksandr Golovin.

AS Monaco

balo

Folarin Balogun

Malgré ses faits d’arme, son camp l’a exilé et laissé à l’abandon dès qu’il en a eu l’occasion. Il pourra témoigner : la charnière Pacho-Marquinhos, c’est pire que Sainte-Hélène.

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

philipp-kohn

Philipp Köhn

Malheureusement pour lui, arrêter un penalty parisien en Ligue des champions n’a rien d’un exploit.

Tweet

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

maghnes-akliouche

Maghnes Akliouche

La double sanction pour Monaco : carton rouge, et sortie de Maghnes Akliouche.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

vanderson-de-oliveira-campos

Vanderson

Un bagarreur qui simule beaucoup. C’est la LDC, ou la WWE ?

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

aleksandr-golovin

Aleksandr Golovin

Passe(s) décisive(s) en première, expulsion en deuxième. Vous saurez sur quel combiné miser lors de sa prochaine apparition à Louis-II.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

jordan-teze

Jordan Teze

Il a fait ce qu’il a pu face au quatuor Doué Barcola Kvaratskhelia Faes.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

squared-17c36f30c1e7996487757f708d24eac6

Simon Adingra

Il était bizarrement plus à l’aise quand il fallait marquer face à Abakar Sylla et Chidozie Awaziem.

Note de la rédaction 4.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

wout-faes

Wout Faes

La tête dans le patronyme.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Paris Saint-Germain

desire-doue

Désiré Doué

Obligé d’enchaîner les prouesses en C1 pour répondre au meilleur joueur du monde. La vie de Cristiano Ronaldo.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

1e7a39d3ea479f55fcbe4bcf027d385e5098a3f3

João Neves

À quand un trophée du meilleur avant-dernier passeur ?

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

khvicha-kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia

Un Napolitain qui se donne beaucoup, tente beaucoup, et rate beaucoup. Un véritable Matador, en somme.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

nuno-mendes

Nuno Mendes

Présent à l’origine et à la conclusion sur l’ouverture du score, dès la première minute. Malheureusement, la suite de son match n’a pas été du même niveau.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_vitinha

Vitinha

Le petit truc qui lui a manqué pour devenir Ballon d’or ? Des protège-tibias, peut-être.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_marquinhos-alt

Marquinhos

Une main dans chaque surface, balle au centre.

Note de la rédaction 4.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_dembele-alt3-1

Ousmane Dembélé

Quoi de plus glacial : le début de match de Balogun, ou la tape de Dembouz dans la main de Doué ?

Note de la rédaction 0/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Jérémie Baron

