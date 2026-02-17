- C1
- Barrages
- Monaco-PSG (2-3)
Les notes de Monaco-PSG
Malgré un Folarin Balogun qui a survolé le début du match, Monaco a subi la loi de Désiré Doué, sorti du banc pour fermer des bouches. Les Monégasques pourront en vouloir à Aleksandr Golovin.
AS Monaco
Folarin Balogun
Malgré ses faits d’arme, son camp l’a exilé et laissé à l’abandon dès qu’il en a eu l’occasion. Il pourra témoigner : la charnière Pacho-Marquinhos, c’est pire que Sainte-Hélène.
0 note(s)
Philipp Köhn
Malheureusement pour lui, arrêter un penalty parisien en Ligue des champions n’a rien d’un exploit.
0 note(s)
Maghnes Akliouche
La double sanction pour Monaco : carton rouge, et sortie de Maghnes Akliouche.
0 note(s)
Vanderson
Un bagarreur qui simule beaucoup. C’est la LDC, ou la WWE ?
0 note(s)
Aleksandr Golovin
Passe(s) décisive(s) en première, expulsion en deuxième. Vous saurez sur quel combiné miser lors de sa prochaine apparition à Louis-II.
0 note(s)
Jordan Teze
Il a fait ce qu’il a pu face au quatuor Doué Barcola Kvaratskhelia Faes.
0 note(s)
Simon Adingra
Il était bizarrement plus à l’aise quand il fallait marquer face à Abakar Sylla et Chidozie Awaziem.
0 note(s)
Wout Faes
La tête dans le patronyme.
0 note(s)
Paris Saint-Germain
Désiré Doué
Obligé d’enchaîner les prouesses en C1 pour répondre au meilleur joueur du monde. La vie de Cristiano Ronaldo.
0 note(s)
João Neves
À quand un trophée du meilleur avant-dernier passeur ?
0 note(s)
Khvicha Kvaratskhelia
Un Napolitain qui se donne beaucoup, tente beaucoup, et rate beaucoup. Un véritable Matador, en somme.
0 note(s)
Nuno Mendes
Présent à l’origine et à la conclusion sur l’ouverture du score, dès la première minute. Malheureusement, la suite de son match n’a pas été du même niveau.
0 note(s)
Vitinha
Le petit truc qui lui a manqué pour devenir Ballon d’or ? Des protège-tibias, peut-être.
0 note(s)
Marquinhos
Une main dans chaque surface, balle au centre.
0 note(s)
Ousmane Dembélé
Quoi de plus glacial : le début de match de Balogun, ou la tape de Dembouz dans la main de Doué ?
0 note(s)
Par Jérémie Baron