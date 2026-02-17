Monaco écrit déjà l’histoire contre Paris !

Pas le temps de se poser ! À peine débuté, voilà que le barrage entre Monaco et le PSG défraye déjà la chronique, puisque les Monégasques ont ouvert le score dès la première minute du jeu ! Sur un ballon mochement perdu par Nuno Mendes, l’ASM se projette directement et Golovin centre pour Balogun, qui ouvre le score d’entrée. Un but historique pour Monaco, qui n’avait encore jamais marqué aussi vite en Ligue des champions.

L'@AS_Monaco a marqué lors de la 1ère minute de jeu lors d'un match de @ChampionsLeague pour la 1ère fois de son histoire. #ASMPSG — Stats Foot (@Statsdufoot) February 17, 2026

Selon @StatsduFoot, ce but est historique à plus d’un titre, puisque c’est seulement la deuxième fois de son histoire que Paris encaisse un but aussi vite en C1, après un match contre le Celtic en 2017, et la deuxième fois pour un club français en phase à élimination directe. Pour Monaco, ce but est le premier à un tel stade de la compétition à Louis II depuis l’épopée de 2016-2017, une éternité !

Une rencontre pour l’histoire du coup ?