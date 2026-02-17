S’abonner au mag
Pape Matar Sarr appelle à la libération de supporters sénégalais arrêtés au Maroc

JE
Soutien aux incarcérés. Dans un tweet publié mardi, l’international sénégalais Pape Matar Sarr a réclamé la libération de supporters sénégalais détenus au Maroc.

Trente jours après la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, disputée le 18 janvier 2026, le milieu de terrain de 23 ans a appelé à la remise en liberté des 18 fans sénégalais incarcérés au Maroc, accusés de « hooliganisme » par les autorités marocaines.

Pour rappel, des heurts avaient éclaté entre supporters et forces de l’ordre lors de la finale opposant le Maroc au Sénégal. Dix-huit Sénégalais et un Algérien avaient ensuite été arrêtés. Selon Sarr, ces arrestations constituent une « injustice ». Il exige donc « leur libération » et les assure de son « soutien total ».

