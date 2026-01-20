S’abonner au mag
Des supporters placés en garde à vue pour hooliganisme après Sénégal-Maroc

CM
Le penalty de la discorde. Après cette fin de CAN 2025 (très) mouvementée, 18 supporters sénégalais et un supporter algérien ont été interpellés ce dimanche au Maroc et placés en garde à vue pour des faits qualifiés de « hooliganisme », a indiqué une source judiciaire à l’AFP.

Selon le parquet du tribunal de première instance de Rabat, les 18 supporters sénégalais sont soupçonnés d’actes de violence commis à l’intérieur du stade. Le supporter algérien, lui aussi placé en garde à vue, est accusé d’« incitation au hooliganisme ».

Chaise(s) et projectiles lancés sur le terrain

Les faits se sont produits quelques minutes avant la fin du temps réglementaire de cette finale follement imprévisible remportée par le Sénégal (1-0, A.P.) : près d’un millier de supporters sénégalais ont tenté d’envahir la pelouse pendant une quinzaine de minutes, bloquant le cours du jeu.

Sur des images filmées à la volée, on découvre une scène de chaos entre la bagarre générale et l’envahissement de terrain, très difficilement contenue par les forces de l’ordre et les stadiers. Plusieurs projectiles ont été lancés en direction du terrain, dont au moins une chaise, selon l’AFP.

Excès d’hubris ?

Podcast : Le Footox spécial Sénégal-Maroc est disponible !

CM

