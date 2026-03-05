La folle série d'invincibilité de Kjetil Haug en Coupe de France

Chacun son porte-bonheur. Le Toulouse FC a trouvé le sien en la personne de Kjetil Haug, l’un des trois Norvégiens de l’effectif occitan avec Aron Dønnum et Warren Kamanzi. Si les Violets sont allés chercher la qualif’ face à l’OM (2-2, 3 TAB 4), c’est grâce en partie à une bonne omelette cuisinée par la doublure de Guillaume Restes. Y allant de sa parade ou sauvé par ses montants, l’ancien de Bodø/Glimt a vu la magie nordique opérer pendant la séance de tirs au but devant Leonardo Balerdi.

« On analyse toujours, on essaie de voir les différentes tendances, mais à la fin, c’est toujours une sensation, raconte le Viking du soir au micro de Bein Sports. Il faut rentrer dans la tête des joueurs et avoir confiance en soi et c’est ce que j’ai fait ce soir. »

Dix matchs de Coupe de France sans perdre

Ce mercredi soir, Haug a bouclé son dixième match sans perdre en Coupe de France depuis qu’il est arrivé sous le soleil toulousain. Quand le bonhomme et son mètre quatre-vingt onze sont dans les cages, le Téf ne s’incline pas : une invincibilité à souligner tant le portier peine à se faire une place en championnat.

Les dernières éliminations du TFC dans la compétition, c’était sans Haug. Il était en prêt lors de l’interminable séance de tirs au but contre Rouen en 2024 (15-14) et sur le banc la saison dernière quand Toulouse avait été éliminé par Guingamp. En tout, en 16 apparitions sous le maillot violet, Haug a seulement perdu à deux reprises (en championnat contre Paris et Strasbourg).

En route pour un nouveau trophée, après celui de 2023.

