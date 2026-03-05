S’abonner au mag
Pourquoi Ethan Nwaneri a été choisi pour le cinquième tir au but de l'OM

L’embarras du choix, littéralement. La décision de laisser Ethan Nwaneri se présenter comme le cinquième tireur marseillais a intrigué, encore plus après avoir vu le joueur de 18 ans manquer son tir au but pour l’élimination de l’OM contre le Toulouse.

Il restait pourtant Hamed Junior Traoré, tout juste entré en jeu, Timothy Weah, Facundo Medina ou encore Geoffrey Kondogbia pour se ramener avec le ballon devant le petit point blanc. Le joueur prêté par Arsenal tenait visiblement à prendre sa chance.

Beye salue le courage des tireurs

« Je pense que c’est un geste technique. Les joueurs qui maitrisent ce geste et qui se sentent en confiance, il faut savoir accepter qu’on mette cet ordre-là, a répondu Habib Beye après la déception. Encore une fois, c’est prendre ses responsabilités. Je ne juge jamais un joueur qui rate son penalty  »

Le coach marseillais a tenu à dédramatiser les loupés de Nwaneri et de son capitaine Leonardo Balerdi : « Ce que j’aime, c’est la personnalité des joueurs qui y sont allés. Après, il y a l’histoire du match, Leo et Ethan les ont ratés, mais c’est comme ça. Le geste n’est pas maitrisé à ce moment-là. »

Au moins, il n’a pas utilisé le mot « loterie ».

