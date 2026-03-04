S’abonner au mag
La programmation d’OM-Lille en suspens en raison des élections municipales

Drôle d’ambiance sur la Canebière. Alors que la LFP a publié ce mercredi la programmation de la 27e journée de Ligue 1 (du vendredi 20 au dimanche 22 mars), un point d’interrogation subsiste sur l’horaire d’OM-Lille, dont l’heure et la date seront fixés « dans les meilleurs délais ». Ce doute pourrait s’expliquer par les élections municipales, dont le second tour se tient le dimanche 22 mars.

Selon les informations de L’Équipe, la LFP aurait reçu une interdiction du ministère de l’Intérieur et de la préfecture des Bouches-du-Rhône de programmer la rencontre le dimanche à 20h45, comme la logique l’aurait voulu en tant que principale affiche de la journée. Les pouvoirs publics craignent en effet des débordements liés à l’annonce du résultat des élections.

Vers une programmation dimanche 22 mars à 17h15 ?

Il faut dire que la campagne municipale est particulièrement tendue à Marseille : selon les derniers sondages, le second tour pourrait tourner au match à deux entre le maire divers gauche, Benoît Payan (autour de 35% des intentions de vote au premier tour), et le candidat du Rassemblement national, Franck Allisio (environ 32%).

Dans la mesure où Lille joue son huitième retour de Ligue Europa face à Aston Villa le jeudi précédent, la rencontre ne peut avoir lieu que le dimanche 22 mars. La LFP aurait ainsi proposé aux autorités de programmer le match à 17h15. Le coup de sifflet final interviendrait alors une petite heure avant la fermeture des bureaux de vote.

Pas sûr que les supporters aient besoin d’une excuse supplémentaire pour ne pas aller voter…

Les matchs entre clubs français en Coupes d’Europe, une vraie rareté

