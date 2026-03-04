La nouvelle potion magique de Martin Satriano à Getafe

En 2026 après J.-C., le Real Madrid n’a pas pu résister à l’envahisseur uruguayen. Martín Satriano, auteur d’un but lors de la victoire de Getafe contre les Merengues en Liga (0-1), ce lundi, suit un régime alimentaire particulier depuis son arrivée en Espagne cet hiver.

L’attaquant de 25 ans, en grande difficulté à l’Olympique lyonnais, trouve son second souffle dans le championnat espagnol. Prêté à Getafe, Satriano compte 2 buts lors de ses 3 derniers matchs. Cette réussite grâce à une potion spéciale, qui lui permet de se sentir bien, comme le révèle Javier Fernandez Ligero, son nutritionniste, auprès de Marca. « La bouillie consiste en un mélange de protéines en poudre et de crème de riz. Elle apporte une énergie très explosive au joueur, lui évitant de se sentir lourd », raconte le spécialiste.

Un régime strict mais efficace

Depuis la fin du mois de décembre, Satriano pratique le jeûne intermittent, un régime alimentaire utile pour « maintenir ou améliorer sa masse musculaire », d’après le nutritionniste. Les Barcelonais Pedri et Ferran Torres sont également des adeptes de ce mode de privation.

L’avant-centre suit les instructions de Javier Fernandez Ligero à la lettre, qui lui envoie le repas idéal la veille des rencontres. Pressé d’affronter le Real Madrid, Satriano l’a sollicité deux jours avant le duel : « Il m’a écrit samedi et le match était lundi. Je le lui ai rappelé, mais il m’a dit qu’il était très impatient. »

Il peut toujours manger des moules avec Iago Aspas.

