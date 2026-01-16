S’abonner au mag

L'OL laisse filer un nouveau buteur en Liga

L'OL laisse filer un nouveau buteur en Liga

Joli cours d’achat revente. Rarement décisif lors de la première partie de saison, Martín Satriano ne va pas s’attarder à Lyon. Le buteur uruguayen a en effet vu l’OL racheter son contrat au RC Lens, qui le prêtait depuis l’été dernier, contre cinq millions d’euros (et quelques bonus)… pour mieux le refourguer dans la foulée.

Comme Georges Mikautadze cet été, l’ancien brestois rejoint ainsi la Liga, et plus précisément Getafe, sous la forme d’un nouveau prêt. Lequel pourrait là aussi se transformer en transfert définitif, puisqu’il est assorti d’une option d’achat de 6,5 millions d’euros qui deviendra obligatoire en fonction du nombre de match disputés par le joueur. Bilan pour Satriano sur les bords du Rhône : 19 matchs pour trois petits buts, dont un doublé contre Nantes. Suffisant pour mériter les remerciements de son désormais ex-employeur pour pour « son implication remarquable au cours de ces quatre premiers mois ».

Pour laisser une trace dans le cœur des supporters en revanche, c’est moins sûr.

