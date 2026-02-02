Luis Enrique caresse Safonov dans le sens du poil

Pas l’homme du match pour rien. Dimanche à Strasbourg, Matvey Safonov a encore sorti une grosse performance au bon moment en repoussant la tentative de Joaquín Panichelli, juste avant que le PSG ne prenne les commandes du match (1-2). De quoi s’offrir les louanges de son coach : « J’ai eu, pendant ma carrière, beaucoup de gardiens avec la capacité d’arrêter des tirs au but, mais c’est le meilleur gardien que j’aie jamais eu sur cette partie. Sa capacité à deviner le côté où va être tiré le penalty, à deviner l’endroit où le joueur va frapper. C’est une qualité très importante. »

Vers une place de numéro 1 ?

Un arrêt décisif de plus pour ce qui commence à être sa spécialité. Un mois et demi plus tôt, Safonov avait déjà été l’un des grands artisans du sacre parisien en Coupe intercontinentale, écœurant Flamengo avec quatre arrêts lors de la séance de tirs au but.

De quoi offrir l’embarras du choix au technicien espagnol et ne pas laisser à Lucas Chevalier la place officielle de numéro un au poste de portier. Dimanche encore, les propos de l’entraîneur du Paris Saint-Germain gardaient le flou sur le sujet du titulaire. « Je ne sais pas, ça dépend de la performance, ça dépend de la vie », a-t-il répondu sur Ligue 1+. « Ce que je peux dire en tant qu’entraîneur, c’est que c’est très bon pour moi d’avoir trois gardiens de ce niveau (en comptant Renato Marin). »

Dommage qu’on ne puisse en mettre qu’un sur le terrain.

