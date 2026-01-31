S’abonner au mag
  • France
  • PSG

Luis Enrique confirme la concurrence entre ses gardiens

FC
Luis Enrique confirme la concurrence entre ses gardiens

Non, Lucas Chevalier n’est pas officiellement le numéro un au poste de portier. En tout cas, les propos de l’entraîneur du Paris Saint-Germain ne vont pas dans ce sens. Interrogé depuis des mois sur la position de Matveï Safonov, notamment titulaire contre Newcastle lors de la dernière journée de phase de poule de Ligue des champions et en finale de Coupe intercontinentale, Luis Enrique ne considère manifestement personne comme incontournable dans les cages.

« Ce que je peux dire sur ce sujet, c’est que je suis content d’avoir trois gardiens comme eux, a ainsi noté le technicien espagnol, en conférence de presse. J’aime la concurrence à tous les postes, c’est le football moderne. Il y a tout le temps des choses que tu peux changer, je suis très ouvert. Je me répète, je suis très content d’avoir trois gardiens avec ce niveau… » Le troisième étant Renato Marin, au cas où certains l’auraient oublié.

Le PSG amputé de deux joueurs importants

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
103
169

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!