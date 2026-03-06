Désabusés, des supporters de Tottenham quittent le stade à la mi-temps

Ils ne sont pas venus pour souffrir, ok ? Menés 1-3 face à Crystal Palace à la mi-temps, de nombreux supporters des Spurs ont quitté le Tottenham Hotspur Stadium avant même que la seconde période ne démarre.

Pourtant, la rencontre avait bien commencé pour les Lillywhites. À la 34e, Dominic Solanke a ouvert le score pour les locaux. Mais quatre minutes plus tard, Micky van de Ven accroche Ismaïla Sarr dans la surface, prend rouge, et le joueur de Crystal Palace convertit son penalty. De quoi relancer les Eagles. Dans les arrêts de jeu avant la pause, Palace marque coup sur coup. Tottenham retourne au vestiaire mené 1-3 et certains supporters retournent chez eux dépités. On comprend…

Image terrible, les supporters de Tottenham quittent le stade à la mi-temps 😳 Menés 3-1 à domicile, les Spurs sont plus que jamais proches de la zone de relégation 🚨 #TOTCRY | #PremierLeague pic.twitter.com/JtqrszU4Fm — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 5, 2026

C’est hot pour les Spurs

Le club du nord de Londres enchaîne une cinquième défaite de suite en Premier League, n’est plus qu’à un petit point de la zone rouge et affrontera Liverpool au prochain match. Le 22 mars, il rencontrera Nottingham Forest dans un match aux allures de barrages pour la relégation. Parce que, oui, Tottenham est plus que jamais dans la mouise.

Il va être chouette ce derby Millwall-Tottenham l’année prochaine.

Crystal Palace fait sombrer Tottenham