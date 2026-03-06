S’abonner au mag
  • Premier League
  • J29
  • Tottenham-Crystal Palace (1-3)

Désabusés, des supporters de Tottenham quittent le stade à la mi-temps

EA
11 Réactions
Désabusés, des supporters de Tottenham quittent le stade à la mi-temps

Ils ne sont pas venus pour souffrir, ok ? Menés 1-3 face à Crystal Palace à la mi-temps, de nombreux supporters des Spurs ont quitté le Tottenham Hotspur Stadium avant même que la seconde période ne démarre.

Pourtant, la rencontre avait bien commencé pour les Lillywhites. À la 34e, Dominic Solanke a ouvert le score pour les locaux. Mais quatre minutes plus tard, Micky van de Ven accroche Ismaïla Sarr dans la surface, prend rouge, et le joueur de Crystal Palace convertit son penalty. De quoi relancer les Eagles. Dans les arrêts de jeu avant la pause, Palace marque coup sur coup. Tottenham retourne au vestiaire mené 1-3 et certains supporters retournent chez eux dépités. On comprend…

C’est hot pour les Spurs

Le club du nord de Londres enchaîne une cinquième défaite de suite en Premier League, n’est plus qu’à un petit point de la zone rouge et affrontera Liverpool au prochain match. Le 22 mars, il rencontrera Nottingham Forest dans un match aux allures de barrages pour la relégation. Parce que, oui, Tottenham est plus que jamais dans la mouise.

Il va être chouette ce derby Millwall-Tottenham l’année prochaine.

Crystal Palace fait sombrer Tottenham

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité

L’anesthésiste a été reconnu coupable de 30 empoisonnements de patients, dont 12 mortels, par la cour d’assises du Doubs, ce jeudi 18 décembre. Retrouvez notre grande enquête sur l'affaire.

Les grands récits de Society: Frédéric Péchier condamné à la réclusion criminelle à perpétuité
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez Lyon-Lens (2-2)
Revivez Lyon-Lens (2-2)

Revivez Lyon-Lens (2-2)

Revivez Lyon-Lens (2-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.