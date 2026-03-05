Crystal Palace fait sombrer Tottenham

Tottenham 1-3 Crystal Palace

Buts : Solanke (34e) pour les Spurs // Sarr (SP 40e, 45e+7), Larsen (45e) pour les Eagles

Expulsion : Van de Ven (38e) pour Tottenham

Igor Tudor déjà menacé ? Son Tottenham a complètement sombré à domicile contre Crystal Palace (1-3) ce jeudi soir et pointe désormais à la seizième place de Premier League. Alors que les Spurs s’étaient mis sur les bons rails grâce à Dominic Solanke (1-0, 34e) contre le cours du jeu, tout a basculé dans les minutes suivantes. Micky van de Ven a sonné le glas en écopant d’un carton rouge fatal (38e).

Dans la foulée, le château de cartes a dégringolé. Ismaïla Sarr a d’abord transformé le penalty concédé par le défenseur néerlandais (1-1, 40e) avant que l’ensemble des Eagles n’enfoncent le clou. Parfaitement trouvé dans la profondeur, Jørgen Strand Larsen a donné l’avantage aux siens (1-2, 45e) puis l’attaquant sénégalais s’est offert un doublé au bout d’un temps additionnel interminable (1-3, 45e+7). De nombreux supporters ont quitté l’enceinte à la pause et n’ont pas eu à se fader une deuxième période bien moins intéressante.

Ceux qui sont partis à la buvette avant la mi-temps ont eu bien tort.

