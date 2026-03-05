Le tirage des demi-finales de la Coupe de France est connu

Spoiler : il n’y a ni le PSG ni l’OM. Avant le dernier quart entre Lyon et Lens, le tirage au sort du dernier carré a été effectué par les mains innocentes de Loïc Rémy. L’attaquant formé entre Rhône et Saône a été clément avec son ancien club puisque le vainqueur de cette rencontre de jeudi soir aura l’avantage de recevoir Toulouse, vainqueur de Marseille la veille.

Comme il n’en reste plus d’autres, l’autre demi-finale opposera logiquement le RC Strasbourg à l’OGC Nice, à la Meinau. Les deux ont dû batailler au tour précédent, les Alsaciens s’en remettant à deux penaltys face à Reims et les Azuréens passant par la séance de tirs au buts contre Lorient. Ces rencontres sont prévues mardi 21 et mercredi 22 avril prochains.

On peut déjà décerner le trophée au vainqueur de Lyon-Lens, non ?