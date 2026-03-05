S’abonner au mag
Khedira fait le choix de la Tunisie à trois mois du Mondial 2026

CT
Son heure a sonné. Rani Khedira, frère cadet du champion du monde allemand Sami Khedira, a décidé de représenter l’équipe nationale de Tunisie, a annoncé la Fédération tunisienne de football, ce mercredi.

Le milieu de terrain défensif de l’Union Berlin, formé à Stuttgart, a évolué dans les catégories jeunes de l’Allemagne, mais n’a jamais été convoqué avec la sélection A.

Huit ans après avoir refusé la sélection

Rani Khedira, né d’un père tunisien, avait refusé de représenter les Aigles de Carthage en 2018 lorsque la fédération l’avait contacté en vue de la Coupe du monde en Russie. Revenu sur sa décision huit ans plus tard, le joueur de 32 ans a désormais de grandes chances de disputer le prochain Mondial, aux États-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin-19 juillet).

La Tunisie est placée dans le groupe F en compagnie des Pays-Bas, du Japon et du vainqueur du barrage B de la zone Europe (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie).

Comme le dit Zinédine Zidane, « il n’y a que les cons qui ne changent pas d’avis ».

Aïssa Laïdouni, tombé loin du nid

CT

