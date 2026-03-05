S’abonner au mag
Habib Beye justifie la sortie de Paixão et veut évacuer la déception

La gueule de bois à retardement après une grosse teuf trois jours plus tôt, c’est ce qu’ont vécu les Marseillais et Habib Beye ce mercredi soir en prenant la porte en Coupe de France contre Toulouse (2-2, 3 TAB 4).

L’entraîneur marseillais n’avait plus son sourire de dimanche, mais le visage grave après la rencontre. Il était sonné comme un coach pris dans une montagne russe et battu aux tirs au but, dont il a expliqué l’ordre et le choix d’Ethan Nwaneri comme cinquième tireur, en précisant qu’Igor Paixão avait demandé à sortir en raison de crampes à la 89e minute. 

Un nouveau match contre Toulouse ce week-end

« La déception est à la hauteur de l’espoir qui avait été mis en nous sur ce match-là. Il faut accepter la colère, la tristesse, ne pas la remettre en question, c’est ce que j’ai dit à mes joueurs, et regarder droit devant, a posé Beye dans des propos relayés par L’Équipe. Il y a dix matchs très importants à jouer encore, donc il va falloir évacuer cette déception très rapidement. »

Le problème, c’est que le technicien comme ses joueurs vont retrouver… le TFC, dès samedi en championnat«  Mon job sera de redonner l’énergie à ce groupe dès demain. Ce qui est sûr, c’est qu’il a pu nous manquer des choses dans le combat pour éviter de prendre des buts. On va encore être ciblés dans trois jours et cette fragilité n’existe pas d’aujourd’hui. C’est une problématique collective. »

Le collectif, c’est un club tout entier.

