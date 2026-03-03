S’abonner au mag
  • Brésil
  • Flamengo

Flamengo vire son entraîneur après une victoire 8-0

AR
5 Réactions
Flamengo vire son entraîneur après une victoire 8-0

Il gagnait trop, alors ça devait changer. Même après une large victoire 8-0 en demi-finales retours du championnat carioca contre le club de Madureira, Flamengo n’était plus satisfait de son entraîneur. Le club brésilien a annoncé dans la nuit de lundi à mardi le licenciement de Filipe Luís.

Une belle histoire d’amour

Arrivé sur le banc en septembre 2024, le Brésilien était vivement critiqué après un début de saison 2026 compliqué, notamment depuis une défaite mal digérée contre Lanus en Recopa Sudamericana (0-1 puis 2-3). L’ancien latéral de l’Atlético de Madrid quitte tout de même son poste avec une belle brochette de trophées : la Copa do Brasil, le Brasileirão et la prestigieuse Copa Libertadores.

Les dirigeants de Flamengo n’ont pas tardé à trouver un remplaçant. Le club est déjà en contact avec un certain Leonardo Jardim, sans club depuis décembre 2025, selon les informations d’ESPN. D’autant que la situation est urgente, Flamengo doit affronter Fluminense dimanche pour une finale dans le derby mythique du football brésilien, le Fla-Flu.

Un banc de plus au soleil pour l’ancien Monégasque ?

Paquetá retourne à Flamengo

AR

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Les tops et les flops de PSG-Flamengo
  • Coupe intercontinentale
  • Finale
  • PSG-Flamengo (1-1, 2-1 TAB)
Les tops et les flops de PSG-Flamengo

Les tops et les flops de PSG-Flamengo

Les tops et les flops de PSG-Flamengo
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.