Flamengo vire son entraîneur après une victoire 8-0

Il gagnait trop, alors ça devait changer. Même après une large victoire 8-0 en demi-finales retours du championnat carioca contre le club de Madureira, Flamengo n’était plus satisfait de son entraîneur. Le club brésilien a annoncé dans la nuit de lundi à mardi le licenciement de Filipe Luís.

Une belle histoire d’amour

Arrivé sur le banc en septembre 2024, le Brésilien était vivement critiqué après un début de saison 2026 compliqué, notamment depuis une défaite mal digérée contre Lanus en Recopa Sudamericana (0-1 puis 2-3). L’ancien latéral de l’Atlético de Madrid quitte tout de même son poste avec une belle brochette de trophées : la Copa do Brasil, le Brasileirão et la prestigieuse Copa Libertadores.

⚠️ Filipe Luís não é mais treinador do Flamengo ➡️ https://t.co/jQpLncMtMa Clube anunciou a saída do treinador horas depois da vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, pelo Campeonato Carioca 📸 Agif pic.twitter.com/5Ne6QfmdnT — ge (@geglobo) March 3, 2026

Les dirigeants de Flamengo n’ont pas tardé à trouver un remplaçant. Le club est déjà en contact avec un certain Leonardo Jardim, sans club depuis décembre 2025, selon les informations d’ESPN. D’autant que la situation est urgente, Flamengo doit affronter Fluminense dimanche pour une finale dans le derby mythique du football brésilien, le Fla-Flu.

Un banc de plus au soleil pour l’ancien Monégasque ?

