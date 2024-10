Filipe Luis nouvel entraineur de Flamengo

Revoilà l’affreux Filipe !

Quelques heures après l’annonce par le club du limogeage de son entraîneur Tite, Flamengo a officialisé son remplacement par l’ex-international brésilien Filipe Luis. L’ancien arrière gauche prendra d’abord la tête de l’équipe en intérim jusqu’à la fin de l’année avant d’envisager la suite.

Filipe Luis aura comme mission de redresser la barre du Clube do Regatas, en difficulté en championnat (4e à 9 points du leader Botafogo) et récemment éliminé de la Copa Libertadores par les Uruguayens de Penarol.

Passé notamment par l’Atlético de Madrid et Chelsea, l’homme aux 44 sélections sous le maillot auriverde était revenu finir sa carrière à Flamengo, remportant notamment la Copa Libertadores et le championnat brésilien, avant de raccrocher les crampons en décembre 2023 et de débuter une carrière d’entraineur.

Ex-joueur de Simeone et Mourinho, on ne doute pas qu’il puisse faire preuve de persuasion auprès de ses ouailles.

