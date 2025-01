Le Real Madrid récite tranquillement ses gammes devant Salzbourg

Real Madrid 5-1 Salzbourg

Buts : Rodrygo (23e et 34e), Mbappé (48e) et Vinícius (55e et 77e) pour le Real // Bidstrup (85e) pour le RB

Le foot, des fois, c’est facile.

Trois buts de moyenne. Voilà à quoi carbure le Real Madrid cette saison en Ligue des champions. Ce mercredi soir, Salzbourg en a fait les frais et repart en Autriche avec une belle sacoche (1-5). La Maison-Blanche officialise sa qualification et peut encore viser le top 8. Une semaine avant de se frotter à l’autre club de Madrid, Salzbourg dit lui au revoir aux barrages.

Récital

Son coach Thomas Letsch n’a pas eu le temps de vivre sa première en Ligue des champions que les zouzous du Real se réveillaient : Rodrygo sur un une-deux avec Luka Modrić, puis Kylian Mbappé ont accéléré. Le premier s’est montré déterminant sur la première frappe du match. Mbappé a lancé Vinícius, Jude Bellingham a raté son centre, pas Rodrygo (1-0, 23e). Sur le deuxième but, pas de doute, Bellingham a touché la balle. Une talonnade magnifique, à l’aveugle, dans la course de Rodrygo (2-0, 34e). Un but qui nous donnait provisoirement un choc Real-Juve ou Real-Bayern en barrages.

LE BIJOU DE RODRYGO 🫨 Magnifique remise de Bellingham qui permet au Brésilien d'inscrire un doublé ✅#RMASAL | #UCL pic.twitter.com/YdFadOWIKU — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 22, 2025

Kylian Mbappé ne voulait pas de ça. Le gardien capitaine Janis Blaswich non plus. L’Allemand a raté son contrôle, le Français en a profité facilement (3-0, 48e). Vinícius, qui voulait aussi faire la fête, est rentré tranquillement sur son pied droit devant des Autrichiens trop lointains (4-0, 55e). Il a récidivé ensuite, au bout du bout d’une action que Modrić avait démarré dans sa propre surface (5-0, 77e). C’en était fini, Arda Güler, Endrick, Brahim Díaz et même le jeune Pablo Ramón pouvaient rentrer. Le Danois Mads Bidstrup a sauvé l’honneur de sa jeune équipe après un beau mouvement (5-1, 85e) Place à Brest pour le Real. Seule bonne nouvelle pour les Bretons : Vinícius, simulateur averti (42e), sera suspendu.

Kenny Lala peut bien dormir ce soir.

Real Madrid (4-2-3-1) : Courtois – Valverde, Asencio, Rüdiger (78e), Mendy – Modrić (cap.), Ceballos (Güler, 64e) – Rodrygo (Endrick, 71e), Bellingham (Alaba, 64e), Vinícius – Mbappé (Díaz, 71e). Entraîneur : Carlo Ancelotti.

Red Bull Salzbourg (4-2-3-1) : Blaswich (cap.) – Dedić, Baidoo, Blanc, Terzić – Yeo (Diambou, 63e), Capaldo (Kawamura, 82e), Bidstrup, Gloukh (Gourna-Douath, 82e) – Nenê (Piatkowski, 63e), Daghin (Ratkov, 88e). Entraîneur : Thomas Letsch.

Nos nouveaux formats pour la Ligue des champions