Leo Beenhakker est décédé

Au revoir Leo.

Après plus de 50 ans à voyager, entraîner et gagner, Leo Beenhakker s’en est allé. L’ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam, du Real Madrid et du Feyenoord Rotterdam est décédé ce jeudi, à l’âge de 82 ans.

Triple vainqueur de l’Eredivisie, « Don Leo » s’est ensuite illustré en Espagne en dirigeant le Real Saragosse puis la Quinta del Buitre, remportant trois fois d’affilée le championnat avec le Real Madrid (1987, 1988 et 1989). Il a ensuite visité la Suisse (Grasshopper Zürich), le Mexique (Club América, Chivas de Guadalajara) et la Turquie (Istanbulspor). Il a également été directeur technique de l’Ajax Amsterdam.

Dans son autobiographie, Zlatan Ibrahimović, arrivé aux Pays-Bas sous son mandat, le décrit ainsi : « Je m’aperçus immédiatement que ce mec était une grosse pointure. Il portait un chapeau d’été et se tenait sur la touche, fumant un gros cigare. Il avait les cheveux blancs, bouclés, et des étincelles dans les yeux. On le comparait au savant fou de Retour vers le futur, mais on était loin du compte. Beenhakker surpasse le personnage du film. Beenhakker irradiait de puissance et de sérénité. »

We are deeply saddened to hear about the passing of Leo Beenhakker ♥️ Rest in peace, Don Leo. — AFC Ajax (@AFCAjax) April 10, 2025

Le Néerlandais a également eu une longue carrière de sélectionneur, passant par les bancs de son pays, mais aussi de l’Arabie saoudite pour la qualifier pour la Coupe du monde 1994, de Trinité-et-Tobago, à qui il a offert un premier Mondial (en 2006), mais aussi de la Pologne, devenant le premier sélectionneur de Robert Lewandowski, et le premier à la qualifier pour un championnat d’Europe. C’était en 2008.

Bravo.

C’est officiel, il ne devrait pas y avoir de remontada pour le Real Madrid contre Arsenal