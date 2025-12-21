Mbappé, les buts qui cachent la forêt

D'un penalty dans les dernières minutes contre Séville, Kylian Mbappé a égalé les 59 buts de Cristiano Ronaldo sur une année civile avec le Real Madrid. Mais pas de quoi faire oublier un constat : 2025 restera la première année blanche depuis bien longtemps pour le n°10 merengue.

Il l’a fait ! Après 24 heures à lire toute la presse s’extasier sur la possibilité de le voir égaler (voire battre) le record de buts de Cristiano Ronaldo sur une année civile avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a réussi l’exploit. Après 86 minutes à attirer tout le jeu à lui, il a donc fallu que M. Muñiz Ruiz ne siffle un penalty pour une faute de Juanlu Sanchez sur Rodrygo pour que le Bondynois ne parvienne à ses fins, le jour de ses 27 ans. Sans oublier de célébrer façon CR7. Deux minutes plus tard, il a même pensé avoir l’occasion de virer seul en tête avec une nouvelle tentative depuis les onze mètres, mais la vidéo en a décidé autrement. Le record ne sera donc qu’égalé, ce qui suffira à faire les gros titres en Espagne et ailleurs. Mais pas à cacher le bien maigre bilan collectif des Merengue en 2025 : aucun titre.

🔥 KYLIAN MBAPPÉ égale le RECORD de CRISTIANO RONALDO et fait sa CÉLÉBRATION !!! Le Français marque son 59eme but de l'année 2025 avec le Real Madrid... le jour de son anniversaire ! pic.twitter.com/64Zxq2r6T7 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 20, 2025

Le bilan comptable, en particulier depuis le début de sa deuxième saison en Espagne, n’est guère discutable. Le voilà qui chiffre désormais 17 pions en autant de journées de Liga et neuf en seulement cinq apparitions en Ligue des champions. Des statistiques impressionnantes que l’intéressé s’est appliqué à gonfler d’un doublé contre les amateurs de Talavera en Coupe du Roi. Il faut bien ça pour aller chercher des records. « Depuis tout petit, je rêve de jouer un match professionnel le jour de mon anniversaire, surtout avec le Real Madrid, le club de mes rêves, a-t-il confié après coup aux médias de la Casa Blanca. Ce record est incroyable. Dès ma première année complète, le réaliser comme mon idole, le meilleur joueur de l’histoire du Real Madrid, une référence du football mondial… Je voulais lui rendre hommage avec cette célébration. Il a toujours été bienveillant envers moi, m’aidant à m’adapter au Real Madrid. Je voulais célébrer comme lui, pour lui dédier cette victoire. »

Où sont les titres ?

Les bémols sont toutefois nombreux, malgré l’accomplissement individuel que représente un tel record. Tout d’abord, le bonhomme enchaîne les pions dans un Real Madrid dont le jeu n’enthousiasme pas grand monde depuis plusieurs mois, c’est un euphémisme. Vinicius, sifflé par le Bernabéu au moment de sa sortie contre Séville, n’est plus que l’ombre de lui-même, Jude Bellingham cherche sa place et les fulgurances de Rodrygo se sont faites plus rares. Mais qu’importe : partout où il est passé, Mbappé n’a jamais été celui qui bonifie le jeu de ses compères d’attaque. En revanche, plus gênant encore : 2025 est désormais la première année civile au cours de laquelle le gamin de Monaco n’aura pas gagné le moindre trophée depuis l’entame de sa carrière.

Après la Supercoupe d’Europe et le Mondial des clubs (devenu Coupe Intercontinentale) sur la deuxième partie de l’année 2024, le bilan n’est pas vraiment reluisant depuis qu’il a traversé les Pyrénées. Une énième tactique pour imiter son idole d’enfance ? Car en 2013 – année où il avait établi ce fameux record de 59 caramels – Cristiano Ronaldo non plus n’avait pas remporté le moindre titre collectif à Madrid. Avant d’enchaîner avec une année 2014 faste, à commencer par la première Ligue des champions du club en douze ans. La première du règne du Portugais, qui en ajoutera trois autres au palmarès du plus grand club du monde, avant de mettre les voiles. Quatre triomphes européens (en cinq saisons, qui plus est) : voici un record qu’il serait bien plus significatif d’aller chercher. Les choux de la presse n’en seraient que plus gars, et la trace dans l’Histoire, bien plus profonde.

