Le tirage complet des barrages de la Ligue des champions

La messe est dite. Le tirage des barrages de la Ligue des champions a eu lieu ce vendredi midi au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse). Comme l’année dernière, il y aura un duel franco-français entre Monaco et le PSG alors que Qarabağ affrontera Newcastle.

Le Real Madrid retrouvera Benfica, l’Atalanta défiera Dortmund

Sinon, à noter un savoureux duel entre l’Atalanta et Dortmund, les retrouvailles entre le Real Madrid et Benfica mais aussi l’affiche alléchante entre Bodø/Glimt et l’Inter Milan. Les dates des barrages sont déjà fixées. Les matchs aller se dérouleront les 17 et 18 février 2026, tandis que les matchs retour sont programmés pour les 24 et 25 février 2026. Et l’OM dans tout ça ?

The knockout phase play-offs are set ✅#UCLdraw pic.twitter.com/SLapvWxVV2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 30, 2026

Voie argent

Borussia Dortmund-Atalanta

Galatasaray-Juventus

Monaco-PSG

Benfica-Real Madrid

Voie bleue

Olympiakos-Leverkusen

Bruges-Atlético Madrid

Qarabağ-Newcastle

Bodø/Glimt-Inter Milan

Le PSG et Monaco connaissent désormais leur adversaire en barrage