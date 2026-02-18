Bodø/Glimt éblouit l’Inter

Bodø/Glimt 3-1 Inter

Buts : Fet (20e), Hauge (61e) et Høgh (64e) pour les Norvégiens // Esposito (30e) pour les Italiens

En Bodø organisée, personne peut les canaliser. La nouvelle formule de Ligue des champions a beau proposer plus de matchs, plus de rencontres déséquilibrées et laisser des équipes se qualifier pour les barrages avec deux victoires en huit matchs, elle n’empêche pas les belles histoires. Après sa victoire contre l’Inter (3-1), qui reste le dernier finaliste de la compétition, la légende de Bodø/Glimt est plus tenace que jamais.

Pas de championnat depuis fin novembre

Pour sa première confrontation contre l’Inter depuis la Coupe des vainqueurs de coupe 1978-1979 et seulement son troisième match officiel de l’année civile, la Gule Horde a montré que l’attente en valait la peine. Le joli feu d’artifice d’avant-match a réchauffé les mains du stade et de Clément Grenier, consultant télé du jour, et a superbement annoncé la soirée. Sous les -10 degrés ressentis, les locaux ont ouvert le score grâce à la subtile déviation de Kasper Høgh pour Sondre Fet (1-0, 20e).

QUELLE OUVERTURE DU SCORE DE BODØ/GLIMT 😍 Dans une magnifique ambiance, les Norvégiens mènent 1-0 face à l'Inter sur CANAL+ !#BODINT | #UCL pic.twitter.com/JRclQy89Jl — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 18, 2026

Bien organisés autour d’Odin Bjørtuft, Patrick Berg et Fredrik Sjøvold, qui ont disputé toutes les minutes de tous les matchs de Ligue des champions cette saison, ils ont continué à pousser. L’égalisation rapide de Pio Esposito (1-1, 30e) et le poteau de Lautaro Martínez (46e) n’ont rien changé : d’une belle frappe du gauche, l’ancien Milanais (de l’AC Milan) Jens Petter Hauge a inscrit son cinquième but de la saison en Europe (2-1, 61e). Le capitaine Kasper Høgh, seul Danois du onze de départ, a enchaîné (3-1, 64e). L’entrée de Marcus Thuram n’a pas changé grand-chose, et l’Inter s’incline pour la première fois depuis fin janvier. La ville de pêcheurs, sans championnat depuis fin novembre, a ensuite fait le dos rond et conserve toutes ses chances de voir les huitièmes de finale. Après tout, Bodø est allé chercher sa qualification pour les barrages à Madrid.

ENCORE UN BIJOU DE JENS PETTER HAUGE ✨ Bodø/Glimt repasse devant l'Inter, grosse fin de match à venir sur CANAL+ 😍#BODINT | #UCL pic.twitter.com/Gsyh3t3eOc — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 18, 2026

Plus que six Bodødø à attendre.

Un ancien joueur de Serie A condamné pour trafic de drogue