  • Serie A
  • J25
  • Inter Milan-Juventus (3-2)

Damien Comolli et Giorgio Chiellini prennent cher après Inter-Juve

Après les polémiques, déjà les sanctions. La réponse de la ligue italienne se faisait attendre, à la suite des multiples polémiques autour de l’arbitrage lors du match entre l’Inter et la Juventus.

Le comportement de Comolli sanctionné

Son verdict est sans appel : le directeur sportif français de la Juventus, Damien Comolli, est suspendu un mois et demi et écope d’une amende de 15 000 euros. Son comportement dans le tunnel du stade lors du derby a été jugé « agressif et gravement intimidant » par la Ligue italienne de football.

L’ancien président de Toulouse aurait tenté de s’en prendre physiquement à l’arbitre, retenu in extremis par Luciano Spalletti en personne. Pas suffisant pour calmer sa colère : le Français aurait également balancé quelques « expressions gravement insultantes » à Federico La Penna, l’arbitre de la rencontre. Le juge sportif Gerardo Mastrandrea sanctionne aussi le dirigeant bianconero Giorgio Chiellini jusqu’au 27 février 2026.

Pendant ce temps-là, l’arbitre est contraint de rester chez lui.

