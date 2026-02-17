Quand Jürgen Klopp (et son bonnet rouge) s’invite au relais de biathlon

La Klopp sonne. Ce mardi après-midi aux Jeux olympiques de Milan-Cortina s’est tenu le relais hommes de biathlon. Alors que tous les yeux étaient rivés sur la fantastique remontée des biathlètes français, qui sont allés chercher l’or au bout du suspense, peut-être Jürgen Klopp a-t-il discrètement porté chance aux Bleus.

Klopp, fan absolu de ski

Bonnet rouge vissé sur le crâne, l’ancien entraîneur de Liverpool a en effet agité la cloche pour lancer le dernier tour de relais. Admirateur de longue date du biathlète norvégien Ole Einar Bjorndalen, Klopp s’est montré tout excité à l’idée de jouer les sonneurs de cloche, comme il le disait à Bild ce lundi soir : « Je suis fan de tout. J’adore le ski alpin, j’adore le ski de fond, j’adore le biathlon. Tout ça est super excitant. »

Jürgen Klopp fait sonner la cloche : le dernier tour du relais est lancé et c'est à suivre en intégralité sur Eurosport et HBO Max ! #MilanoCortina2026 https://t.co/nGo9OfjwpW pic.twitter.com/R6tGzJwd80 — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 17, 2026

Pour autant, quand il a été approché pour sonner la cloche, le technicien allemand ne savait pas bien de quoi il s’agissait : « Ma première question a été “Mais qu’est-ce que c’est que ça ?” Mais nous y serons. C’est ma toute première course en direct ! »

C’est sûr que ça a l’air plus marrant que d’entraîner le Real ou United.

