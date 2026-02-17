Medhi Benatia reste à l’OM, Pablo Longoria perd du pouvoir 

Sébastien Lecornu n’a jamais atteint ce niveau. Quelques heures seulement après avoir présenté sa démission à l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia a finalement été confirmé à son poste de directeur du football du club.

C’est en effet le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, qui a demandé à Benatia de rester – a minima – jusqu’à la fin de la saison. Benatia a ainsi accepté d’étendre son préavis jusqu’au mois de juin prochain et « pilotera l’ensemble des activité sportives » précise le communiqué de presse accompagnant l’information.

Communiqué de presse de Frank McCourt, dont la priorité est de sauver la saison #OM pic.twitter.com/EPhcLpQ5b4 — Mathieu Grégoire (@Serguei) February 17, 2026

McCourt précise : « En tant que propriétaire du club, je viens à Marseille et prends, une fois de plus, mes responsabilités pour que le club reste concentré sur ses objectifs, particulièrement la qualification à la prochaine Ligue des champions et un parcours exemplaire en Coupe de France . Sous la supervision de Medhi Benatia, la nomination d’un nouvel entraîneur sera bientôt annoncée. »

De son côté, Pablo Longoria pourrait perdre un peu de pouvoir : « Le rôle de Pablo Longoria devrait évoluer vers ses responsabilités institutionnelles, afin de maintenir la représentation de l’Olympique de Marseille au sein des instances françaises et notamment européennes », peut-on ainsi lire dans ce communiqué.

Netflix est dans les starting-blocks.

