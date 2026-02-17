S’abonner au mag
  • Liga
  • J24
  • Gérone-Barça (2-1)

Oui, Jules Koundé s'est fait « marcher dessus »

SW
Oui, Jules Koundé s'est fait « marcher dessus »

Faute avouée… mais toujours pas sifflée. Battus à domicile par Gérone (2-1), les Barcelonais ont de quoi montrer les crocs concernant les décisions arbitrales de ce lundi soir. Pour preuve, l’action qui conduit au deuxième but des Gironistes aurait dû être arrêtée pour une faute de Claudio Echeverri sur Jules Koundé. Un drame pour la presse catalane, qui s’enflamme plus au sujet de ce désagrément que sur la piètre performance des Culés.

Faute avouée…

En zone mixte, le coupable demande à revoir les faits avant d’avouer sans vergogne. « Je ne sais pas si j’ai commis une faute sur Koundé. Je n’ai pas vu l’action… vous l’avez ? » interroge-t-il dans un premier temps

Claudio Echeverri poursuit ensuite, apportant quelques précisions. « Oui, je lui ai marché dessus… mais j’allais vite. Ce n’était pas intentionnel, explique le milieu de Gérone. S’ils avaient sifflé une faute, aurais-je compris ? Oui, moi aussi… mais bon, ce n’est pas grave. Heureusement, ils nous ont offert la victoire. »

Enfin bref, un match du FC Barcelone.

Piégé à Gérone, le Barça laisse la tête au Real Madrid

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.