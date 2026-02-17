Oui, Jules Koundé s'est fait « marcher dessus »

Faute avouée… mais toujours pas sifflée. Battus à domicile par Gérone (2-1), les Barcelonais ont de quoi montrer les crocs concernant les décisions arbitrales de ce lundi soir. Pour preuve, l’action qui conduit au deuxième but des Gironistes aurait dû être arrêtée pour une faute de Claudio Echeverri sur Jules Koundé. Un drame pour la presse catalane, qui s’enflamme plus au sujet de ce désagrément que sur la piètre performance des Culés.

LA ACCIÓN PREVIA AL GOL DEL GIRONA QUE NO FUE SEÑALADA COMO FALTA ❌#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/97iLfmWYTH — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) February 16, 2026

Faute avouée…

En zone mixte, le coupable demande à revoir les faits avant d’avouer sans vergogne. « Je ne sais pas si j’ai commis une faute sur Koundé. Je n’ai pas vu l’action… vous l’avez ? » interroge-t-il dans un premier temps.

Claudio Echeverri poursuit ensuite, apportant quelques précisions. « Oui, je lui ai marché dessus… mais j’allais vite. Ce n’était pas intentionnel, explique le milieu de Gérone. S’ils avaient sifflé une faute, aurais-je compris ? Oui, moi aussi… mais bon, ce n’est pas grave. Heureusement, ils nous ont offert la victoire. »

🚨 ECHEVERRI HABLA en EXCLUSIVA con @10JoseAlvarez: 👐 "Si PITA FALTA sobre KOUNDÉ, LO ENTIENDO". pic.twitter.com/x9uHezjynj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 17, 2026

Enfin bref, un match du FC Barcelone.

