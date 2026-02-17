S’abonner au mag
Jean-Michel Aulas ne connait pas vraiment le prix des transports publics à Lyon

MR
Pour une ville sûre, forte mais aussi approximative. Tel pourrait être le slogan de campagne de Jean-Michel Aulas, candidat de la droite et du centre à la mairie de Lyon. Invité ce matin dans la matinale de France Inter pour réagir à la mort d’un membre du service d’ordre du collectif identitaire Nemesis étudiant en marge d’une conférence de l’eurodéputée LFI Rima Hassan dans sa ville, l’ancien président de l’Olympique lyonnais a passé son intervention à tout mélanger : extrême droite et extrême gauche, sécurité et embouteillages, mais aussi le prix des transports publics.

74 et 50, c’est pareil…

Parce qu’il propose la gratuité de le cantine scolaire sans condition de ressources ainsi que la gratuité dans les TCL (métro, trams, bus) pour tous ceux qui gagnent moins de 2500 euros net par mois, il a eu droit à la question sur laquelle nombre de politiciens se sont cassés les dents avant lui : sait-il combien coûte l’abonnement annuel pour accéder au service de transports publics dans l’agglomération lyonnaise ? « Oui bien sûr », a-t-il entamé avec aplomb.

On se dit alors qu’il a anticipé, tellement le piège est désormais connu. Alors il se lance : « C’est de l’ordre de 500 euros, euh 50 euros pardon. » Mensuel ? « Oui. » Raté, c’est 74 euros, plein tarif. « Oui, c’est ça de l’ordre de 50 euros, parce qu’il y a un certain nombre de réductions », continue-t-il comme s’il ne voyait pas la différence de 24 euros. Deuxième chance sur le ticket individuel : « 1,80 ». Toujours pas, c’est 2,10 euros. « … parce qu’on est sur un système et que les bus, ouais c’est ça… », tente-t-il de rafistoler.

Finalement, Textor n’est pas le seul à avoir des problèmes avec les chiffres dans cette ville…

Quand Umtiti essaye de rétablir la communication entre Tolisso et Deschamps

MR

