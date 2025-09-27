Quel programme pour Jean-Michel Aulas à la mairie de Lyon ?

Ce 25 septembre, Jean-Michel Aulas a annoncé sa candidature à la mairie de Lyon. Pour réussir ses débuts en politique, JMA pourrait s’appuyer sur ses 36 années à la tête de l’OL. Voici comment.

→ Économie

À son arrivée à la tête de l’OL en 1987, Jean-Michel Aulas avait relancé un club en galère de sous. À la mairie de Lyon, il pourrait réaliser le back to back, 39 ans après. Comme dans l’ensemble des collectivités locales de l’Hexagone, le budget brûle à petit feu depuis l’austérité décrétée en 2024 par ses amis, entre autres d’anciens LR. Dans la cité rhodanienne et ailleurs, une politique de relance digne de ce nom s’impose. En revanche, attention à ne pas accepter l’arrivée de capitaux américains.

· Coefficient de droite : le libéralisme, c’est toujours en vogue dans le quartier de la Part-Dieu, non ?

Le rassemblement des Lyonnaises et des Lyonnais est ce qui me tient le plus à cœur. Merci à @bdemontille, @poliver69, mais aussi @laurentwauquiez, pour leur confiance : rassemblés, comme beaucoup d’autres déjà, dans cet acte 1 du rassemblement. À Lyon, ce ne sont pas les… — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 4, 2025

→ Sport

Dans sa jeunesse, Jean-Michel Aulas s’est brièvement essayé au jet de sept mètres à l’ASCEM Lyon, club de hand rhodanien. Ce sport n’a jamais pris une place majeure dans sa vie, mais aussi au cœur de la cité rhodanienne, contrairement au basket avec l’ASVEL de Villeurbanne ou au rugby, avec le LOU. Si JMA envisage de revenir vers son premier amour, pourquoi ne pas investir les fonds de la municipalité dans un club local, avec l’ambition d’admirer Lyon soulever une Ligue des champions… version masculine ?

· Coefficient de droite : le handball, c’est un sport de gauche, non ?

→ Sécurité

« Je veux que Lyon redevienne une ville sûre, où l’on peut ressortir le soir sans crainte. La sécurité est la condition du bien-être de toutes les Lyonnaises et Lyonnais, ce qui devrait être LA priorité. » Voilà les mots forts prononcés par Aulas au début de sa campagne. À la sortie du covid, une période qui l’avait déjà bien énervé, le septuagénaire n’avait pas calmé les violences dans les tribunes de son Groupama, entre autres marquées par le projectile lancé dans la tronche du Marseillais Dimitri Payet lors d’un Olympico en 2021. Fort de son parcours et de son alliance avec un parti axé sur les enjeux sécuritaires, Aulas doit désormais prouver que la lutte contre les violences est devenue non seulement son credo, mais surtout son champ d’action.

· Coefficient de droite : très haut.

C’est à vous, Lyonnaises, Lyonnais, que je présente ma candidature pour devenir maire de notre ville. https://t.co/RJcTl2NFgq pic.twitter.com/5mRFFaBure — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 25, 2025

→ Culture

En 2018, le « Président » inaugurait le musée de l’Olympique lyonnais. Un espace de 1 500 m2 où les visiteurs découvrent l’histoire du club rhodanien à travers une scénographie moderne, immersive, avec objets, maillots, archives et salles des trophées. Sur sa lancée, Jean-Michel Aulas osera-t-il stopper les baisses de subventions publiques des musées Confluences et Lumière, de l’opéra, des Nuits de Fourvière et des Biennales ? Peut-être. En revanche, la Halle Tony Garnier, on n’y croit pas trop, surtout depuis que la holding d’Aulas détient la nouvelle LDLC Arena, devenue concurrente de l’historique salle de concert lyonnaise.

· Coefficient de droite : 100

→ Égalité des chances et méritocratie

JMA a amené les filles de l’OL Lyonnes vers 8 Ligues des champions et 18 titres de championnes de France. Une domination hégémonique sans précédent dans le foot féminin français. En alignant des salaires à six chiffres, l’ex-président de l’OL a aussi permis à des jeunes pépites de la banlieue lyonnaise de devenir transfuges de classe. L’avant-gardiste semble donc prêt à réduire les inégalités sociales et les inégalités entre les hommes et les femmes. La question qui reste en suspens : est-ce que ses amis de LR valideront ?

· Coefficient de droite : Pendant la campagne, attention à ne pas mettre une gifle bayrouesque à un jeune d’une banlieue.

→ Écologie et urbanisme

Dans ses choix d’entraîneurs, Jean-Michel Aulas a toujours opté pour des bâtisseurs. Bruno Genesio, Gérard Houllier, Claude Puel ou encore Rémi Garde, ces entraîneurs restent des architectes d’un jeu léché. Sauf que dans la capitale des Gaules, il ne veut désormais plus entendre parler de constructions. Exténué que sa calvitie crame sous le soleil cuisant de juillet dernier, l’homme de 76 ans avait accusé la mairie écologiste de bétonner Lyon sur son compte X, et d’ainsi favoriser les pics de chaleur. Selon ses dires, le néo-politicien souhaite réguler ces projets d’urbanisme. Un petit conseil pour y parvenir : uniquement délivrer des permis de construire à 15 kilomètres du centre-ville comme avec son joujou, le Parc OL.

· Coefficient de droite : l’écologie de droite, on connaît déjà le résultat, n’est-ce pas Élisabeth Borne ?

→ Jeunesse et éducation

Aulas, ce sont les Gones, les p’tits Lyonnais. Maxence Caqueret, Rayan Cherki, Alexandre Lacazette, Selma Bacha, ils et elles doivent une fière chandelle au patriarche de Bellecour. Qu’ils viennent de Villefranche, Trévoux, Villeurbanne ou Vienne, les pelos sont unanimes : JMA œuvre pour la jeunesse. À longueur de publications Insta, ils saluent leur « papa » Jean-Michel. Les écoles du 69 n’ont pas à s’inquiéter. Attention cependant : ce grand amateur de Twitter pourrait autoriser X à l’école primaire. Et ça, les darons de la Croix-Rousse auront du mal à l’accepter.

· Coefficient de droite : inexistant. JMA est l’homme capable de réconcilier Lyon I et Lyon II.

