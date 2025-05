5 idées pour occuper Jean-Michel Aulas à Lyon

Jean-Michel Aulas candidat aux municipales de Lyon ? On s'en rapproche. Mais si l'ancien président de l'OL change d'avis ou prend une raclée dans un an, nous avons plein d'autres idées pour lui.

Président de l’OL

Selon certaines indiscrétions, Aulas aurait sondé Xavier Niel et plusieurs hommes d’affaires lyonnais pour manigancer un rachat de son Olympique lyonnais chéri, que John Textor et Eagle Football Group emmènent vers une rétrogadation administrative en Ligue 2. Le PDG de Free aurait décliné, l’ancien a démenti, mais on ne peut pas s’empêcher d’y croire, puisqu’apparemment, l’OL refuse de tourner la page. Vendredi, d’ailleurs, JMA répondait à une pique de Textor et remettait l’église au centre du village, dans les colonnes de L’Équipe : « J’ai vendu parce que mes deux actionnaires, Pathé et IDG Capital, ont voulu vendre et que j’étais tenu, en raison de notre cotation en Bourse, de les suivre. Moi, je ne voulais pas vendre. Ensuite, pendant trois ans, je devais assurer le service après-vente, justement. Mais j’ai été écarté au bout de cinq mois, il y a deux ans. » Jean-Michel, si tu reviens, j’annule tout.

Il n’y a jamais eu de projet de ce type pour Holnest ni avec X Niel ni avec personne et les personnes qui font courir ce bruit ont sûrement intérêt à diffuser ce genre de fake news pour qui ? …. Tout cela ne m’intéresse définitivement pas ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) May 12, 2025

Patron du Sofitel Lyon-Bellecour

Ce cinq étoiles, premier hôtel de luxe ouvert à Lyon en 1969, est le repaire des gros bonnets dans la capitale des Gaules, avec son restaurant de gourmet et sa superbe vue sur la presqu’île. Zizou, les Rolling Stones, Shakira, Johnny Hallyday ou Quentin Tarantino ont séjourné dans l’établissement. Lorsqu’il a un petit creux, Jean-Mimi monte au dernier étage pour s’asseoir à la table dans l’angle – c’est du moins ce que Capital détaillait il y a quelques années. Ce serait encore plus simple s’il avait la main sur le menu.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Chef kebabier à la Marinade

Le meilleur tacos de Lyon se trouve… à Villeurbanne. Le secret ? Un pain généreusement gratiné à la braise, qui en a fait l’une des enseignes les plus prisées de ce game, et un symbole de la très renommée street food lyonnaise. Inutile de dire que JMA tient lui aussi une bonne place parmi les monuments de cette ville, et serait donc parfait pour étaler de la sauce fromagère et encaisser des menus à 14,90, un tablier « Daddy tacos » autour de la taille.

Ce tacos à Villeurbanne, près de Lyon, est le plus connu de France, avec une file d’attente ininterrompue. Reportage au restaurant La Marinade 🌯 pic.twitter.com/xd43jnxgun — actu Lyon (@actufr_lyon) May 20, 2024

Recruteur de l’AS Saint-Priest

Rayan Cherki, Nabil Fekir, Georges Mikautadze, Romain Del Castillo, Bouna Sarr, les frères Kalulu, les soeurs Cascarino : l’ASSP, équipe de National 2 mais surtout club (pré)formateur de renom, est un formidable vivier dans lequel l’OL n’a jamais hésité à se servir. Et si Jean-Michel allait directement pêcher à la source, désormais ?

Vendeur chez Gamespirit

La punchline du siècle en Ligue 1 ? Peut-être celle de Jean-Michel, à destination de l’AS Saint-Étienne, après un derby perdu en 2010 : « Eux, ils la jouent sur la Playstation, la Champions League ». Aujourd’hui, ce n’est plus sur PS3 mais sur PS5 que les Verts s’écoutent la petite musique de Tony Britten, même si l’OL, de son côté, n’a plus vu la C1 depuis cinq ans maintenant. En attendant, l’appétence de JMA pour le gaming pourrait être utile dans les rayons de cette boutique du 2e arrondissement lyonnais, qui propose jeux de plateau, figurines, cartes à collectionner, mais surtout jeux vidéos et consoles rétro.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Thiago Almada, victime collatérale de la situation économique de l'OL ?