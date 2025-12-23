S’abonner au mag
L’OL déballe déjà son 9 cadeau

Ça sentait le sapin depuis longtemps.

L’OL a sorti la hotte avant l’heure. Ce mardi, le club lyonnais a officialisé l’arrivée d’Endrick avec une vidéo façon réveillon : un numéro 9 sous le sapin et un sourire devant la caméra. « Noël est en avance », glisse le Brésilien, prêté six mois par le Real Madrid. À 19 ans, le phénomène annoncé débarque à Décines-Charpieu dans un contexte bien différent de celui qu’on lui promettait il y a encore peu.

Un pari plus qu’un miracle

À Lyon, Endrick n’arrive pas comme un sauveur, mais comme une tentative. Celle de relancer un joueur en manque de rythme dans une équipe qui manque de buts. Peu de garanties, beaucoup d’attente, et une curiosité évidente autour de ce numéro 9 qui a surtout fait parler de lui avant d’empiler les matchs. Les premiers de Ligue Europa tentent le coup « Charlton », sans option d’achat et sans promesse démesurée.

Après Benzema, Mariano, place à Endrick.

Endrick à l’OL : un crack à reconditionner

