Un Français quitte le Bayern Munich

Pas vraiment une réussite… Acheté environ 30 millions d’euros à Galatasaray par le Bayern Munich en 2024, Sacha Boey n’a jamais réussi à s’imposer en Allemagne. Et comme les rumeurs l’annonçaient, l’arrière latéral a été prêté à son ancien club pour 500 000 euros avec option d’achat.

Profesyonel futbolcu Sacha Boey ve kulübü FC Bayern München AG ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek… pic.twitter.com/CQpJMtTOO6 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 5, 2026

Le club turc a officialisé la nouvelle ce jeudi sur ses réseaux sociaux, retrouvant donc un joueur qui n’a été titularisé que cinq fois cette saison en Bundesliga. Âgé de 25 ans, l’ancien du Stade rennais et de Dijon a encore beaucoup à donner. Mais sur le terrain, pas assis sur un banc.

