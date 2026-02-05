Le fils d’un ex-Gunner passe pro... à Chelsea

De Gunner à Blue, il n’y a qu’une génération. Mercredi, Chelsea a annoncé une nouvelle arrivée dans son effectif pléthorique, celle d’un petit jeune de la formation, dont le nom de famille dit forcément quelque chose aux jeunes de Premier League et fait tilter. Mathis Eboué, fils d’Emmanuel, commencera dans un autre club de Londres que celui de son père.

L’Ivoirien, 215 matchs avec Arsenal entre 2004 et 2011, voit son fils Mathis signer son premier contrat professionnel avec les Blues. Arrivé de Watford il y a un an, le jeune joueur, d’origine ivoirienne par son père, a décidé de représenter l’Angleterre en jeunes, et a fait ses débuts avec les U17 en septembre dernier. Contrairement à son père, arrière droit, il joue milieu offensif.

Différent sur toute la ligne.

