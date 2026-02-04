S’abonner au mag
La drôle de technique de Chelsea pour casser les corners d’Arsenal

CMF
La drôle de technique de Chelsea pour casser les corners d&rsquo;Arsenal

Il fallait y penser. Battu par Arsenal ce mardi soir à l’Emirates en demi-finale retour de League Cup (1-0), Chelsea aura pourtant tout tenté. Jusqu’à mettre en place une drôle de tactique pour contrer les corners des Gunners. Alors que la bande de Mikel Arteta a fait des corners son arme fatale depuis plusieurs saisons, marquant plus que toute autre équipe européenne depuis le coin du terrain, ses adversaires doivent bien innover.

Proposition des Blues : à la 18e minute, alors que Noni Madueke s’apprête à centrer, trois joueurs de Chelsea sortent subitement de leur surface. Pour éviter une potentielle contre-attaque ravageuse, certains Gunners doivent donc se replier à leur tour, empêchant ainsi un agglutinement dans la surface. Et ça marche : le ballon de Madueke est repoussé par Wesley Fofana. Pas suffisant toutefois pour remporter la mise, Kai Havertz crucifiant Chelsea à la dernière minute… sur un contre.

En tout cas, on sait maintenant que Liam Rosenior est un fidèle lecteur de So Foot.

Rosenior connaît son premier échec avec Chelsea

CMF

