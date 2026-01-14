Arsenal a un pied en finale de League Cup

Chelsea 2-3 Arsenal

Buts : Garnacho (57e et 83e) // White (7e), Gyökeres (49e) et Zubimendi (71e) et pour les Gunners

Arsenal se met sur les bons rails. Les Gunners ont remporté la première manche des demi-finales de League Cup ce mercredi (2-3), dans une victoire de caractère face à Chelsea, qui plus est à Stamford Bridge. Parfaitement rentrés dans le match, les hommes de Mikel Arteta ont largement dominé la rencontre en inscrivant les deux premiers buts. D’abord sur le traditionnel corner de Ben White puis via l’opportunisme de Viktor Gyökeres.

Les efforts vains d’Alejandro Garnacho, ayant réduit le score par deux fois, n’ont pas suffi : le troisième but de Martin Zubimendi aura clos les débats. Du moins pour le moment, puisque les Blues auront encore l’opportunité de revenir au score, dans deux grosses semaines à l’Emirates Stadium.

Ce serait vachement plus simple si ce genre d’histoire se réglait en un seul match.

