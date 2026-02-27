S’abonner au mag
  • France
  • Olympique lyonnais

Pour Jean-Luc Mélenchon, « Janinho » est le plus grand buteur de l’OL

CMF
53 Réactions
Pour Jean-Luc Mélenchon, « Janinho<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» est le plus grand buteur de l’OL

Kamoulox. En meeting ce jeudi soir à Lyon pour soutenir les candidats de La France insoumise à la mairie, Jean-Luc Mélenchon en a profité pour dire un mot sur l’Olympique lyonnais.

« D’accord, l’OL n’a jamais eu la réputation d’être un nid de gauchistes [quoi qu’en pense Jean-Michel Aulas], mais enfin, c’est bien à l’OL qu’il y avait Janinho ! », s’est exclamé le chef de file des insoumis au milieu de son discours fleuve. Avant de s’arrêter un instant, le regard tourné vers l’horizon, rêvant sans doute aux légendaires coups francs de « Janinho ».

 « C’est bien lui, le plus grand buteur ! Moi, je ne connais rien au foot, on me l’a dit. Moi, j’ai téléphoné à des copains qui ont fait des expos sur le foot et la politique ! J’ai dit, l’OL c’est quoi ? », a poursuivi Mélenchon.

À une lettre près, l’ancien candidat à la présidentielle a cependant tapé juste : le légendaire numéro 8 de l’OL est bien l’un des rares Brésiliens du monde du foot à afficher son soutien à Lula, mais il n’est pas le plus grand buteur de l’histoire des Gones.

Et Grégory Capet, on en parle ?

Mauvaise nouvelle pour les supporters de Lille et Lyon

CMF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Un club français va-t-il gagner une Coupe d'Europe cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
127
13

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.