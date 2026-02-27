Kamoulox. En meeting ce jeudi soir à Lyon pour soutenir les candidats de La France insoumise à la mairie, Jean-Luc Mélenchon en a profité pour dire un mot sur l’Olympique lyonnais.

« D’accord, l’OL n’a jamais eu la réputation d’être un nid de gauchistes [quoi qu’en pense Jean-Michel Aulas], mais enfin, c’est bien à l’OL qu’il y avait Janinho ! », s’est exclamé le chef de file des insoumis au milieu de son discours fleuve. Avant de s’arrêter un instant, le regard tourné vers l’horizon, rêvant sans doute aux légendaires coups francs de « Janinho ».

D'accord l'OL n'a jamais eu la réputation d'être un nid de gauchistes ptdrrrrrr pic.twitter.com/0DAYSvwJku — Nozo (@NozoSousFlash) February 27, 2026

« C’est bien lui, le plus grand buteur ! Moi, je ne connais rien au foot, on me l’a dit. Moi, j’ai téléphoné à des copains qui ont fait des expos sur le foot et la politique ! J’ai dit, l’OL c’est quoi ? », a poursuivi Mélenchon.

À une lettre près, l’ancien candidat à la présidentielle a cependant tapé juste : le légendaire numéro 8 de l’OL est bien l’un des rares Brésiliens du monde du foot à afficher son soutien à Lula, mais il n’est pas le plus grand buteur de l’histoire des Gones.

Et Grégory Capet, on en parle ?

