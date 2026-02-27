Quand Alphonse Areola joue les DJ et enflamme un bar de Londres

Plutôt ola qu’arrêt. Tout juste 33 ans ce vendredi, Alphonse Areola sait où se reconvertir quand sa carrière sera terminée. En difficulté à West Ham ces dernières semaines, le gardien français a joué les DJ dans un bar de Londres ce samedi, quelques heures après le nul de son club contre Bournemouth, comme le rapporte The Athletic.

Un talent qui ne sort pas de nulle part : après le triomphe des Hammers contre la Fiorentina en finale de Ligue Conférence 2023, Areola s’était déjà éclaté aux platines dans le vestiaire. Mais ce samedi représentait la toute première performance en public du champion du monde.

Il a ambiancé le bar avec du Vegedream

À en croire les chanceux présents dans le bar, Areola a livré une petite masterclass : « Il a joué la chanson française là, vous savez, celle qui mentionne tous les joueurs [« Ramenez la coupe à la maison », vous l’aurez compris, NDLR], et le public a adoré, s’est enthousiasmé Archie Balloo, supporter de West Ham et propriétaire du bar. Il a joué un mélange de morceaux house et dance. Ça a marché, les gens se sont ambiancés. Areola était le premier DJ de la soirée. En sachant que c’était sa première fois, il a vraiment assuré ». Convaincu par la performance, Archie Balloo a déjà invité le gardien français à revenir mixer dans son bar.

Et si Areola était finalement du voyage en Amérique pour assurer la cérémonie d’ouverture ?

