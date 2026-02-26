S’abonner au mag
  • C3
  • Barrages
  • Résumé

Nottingham Forest et Bologne au rendez-vous

EL
Réactions
Nottingham Forest et Bologne au rendez-vous

Après la première salve du début de soirée, les barrages des coupes d’Europe sont enfin terminés. Il n’y a pas eu de grandes surprises en Ligue Europa, ce jeudi soir. Comme au match aller, Bologne a écarté Brann (1-0), évitant de ridiculiser un peu plus le football italien. De la même façon, le Celta s’est défait du PAOK Salonique (1-0), tandis que la défaite de Nottingham Forest à domicile contre Fenerbahçe (1-2) n’a pas empêché les Anglais de rallier les huitièmes. Longtemps malmené, Genk a éliminé le Dinamo Zagreb, grâce à deux buts dans la prolongation (3-3).

En Ligue Conférence, l’AZ Alkmaar a signé le gros coup de cette soirée en explosant le FC Noah (4-0) après sa défaite en Arménie la semaine précédente. Contre Zrinjski, Crystal Palace n’a pas tremblé (2-0), tout comme Lech, face au Kuopion Palloseura (2-0), qui avait déjà fait le nécessaire lors de la première manche. En allant gagner à Lausanne (1-2), les Tchèques du SK Sigma Olomouc se hissent en huitièmes de finale de C4, en évitant de peu la prolongation avec un but suisse refusé au bout du temps réglementaire.

Il ne fallait pas partir du stade trop tôt.

Monstre de sang-froid aux tirs au but, la Lazio plonge Bologne dans la crise

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.