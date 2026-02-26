Nottingham Forest et Bologne au rendez-vous

Après la première salve du début de soirée, les barrages des coupes d’Europe sont enfin terminés. Il n’y a pas eu de grandes surprises en Ligue Europa, ce jeudi soir. Comme au match aller, Bologne a écarté Brann (1-0), évitant de ridiculiser un peu plus le football italien. De la même façon, le Celta s’est défait du PAOK Salonique (1-0), tandis que la défaite de Nottingham Forest à domicile contre Fenerbahçe (1-2) n’a pas empêché les Anglais de rallier les huitièmes. Longtemps malmené, Genk a éliminé le Dinamo Zagreb, grâce à deux buts dans la prolongation (3-3).

En Ligue Conférence, l’AZ Alkmaar a signé le gros coup de cette soirée en explosant le FC Noah (4-0) après sa défaite en Arménie la semaine précédente. Contre Zrinjski, Crystal Palace n’a pas tremblé (2-0), tout comme Lech, face au Kuopion Palloseura (2-0), qui avait déjà fait le nécessaire lors de la première manche. En allant gagner à Lausanne (1-2), les Tchèques du SK Sigma Olomouc se hissent en huitièmes de finale de C4, en évitant de peu la prolongation avec un but suisse refusé au bout du temps réglementaire.

Il ne fallait pas partir du stade trop tôt.

